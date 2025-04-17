BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ: Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı?

2025 Bursluluk Sınavı için sınav yerleri ve giriş belgeleri büyük önem taşıyor. 27 Nisan’da gerçekleştirilecek sınav öncesinde, adayların sınav giriş belgesini e-Okul üzerinden temin etmesi gerekiyor. Kimlik belgesi ve giriş belgesi olmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak. Adaylara Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı gibi derslerden sorular yöneltilecek. Sınavda başarı gösteren öğrenciler, yılda 12 ay boyunca burs alma hakkı kazanacak.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Bursluluk sınav yerleri, sınavdan 1 hafta önce meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Okul aracılığıyla alabilecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak.

Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

BURSLULUK SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Türkçe 20

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi) 20

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 20

Matematik 20

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20

Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve