İOKBS bursluluk sınavında başarılı olan kişiler 12 ay boyunca burs desteği alacak. Peki, bursluluk sınavı (İOKBS) başvuruları ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihileri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvuru süreci 21 Nisan'da başlamıştı. Şimdi gözler yeni haftaya çevrilmiş durumda.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor. MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayımlanması ile başvuru takvimi de belli olacak.

2023 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL’ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı. Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak.







