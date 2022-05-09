İOKBS sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru işlemleri

Bursluluk sınav başvuruları 21 Nisan tarihinde başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) şartları ve başvurunun biteceği tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki bursluluk sınav başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor 2022?

İOKBS SINAVI NE ZAMAN 2022?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İOKBS sınav başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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BURSLULUK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

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