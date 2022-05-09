Özgün İOKBS sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru işlemleri
ÖZGÜN HABERLER

İOKBS sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru işlemleri

İOKBS Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. 21 Nisan tarihinde alınan başvurularla beraber binlerce aday "İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor, son tarih ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursluluk sınavı başvuruları: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
İOKBS başvuru

Bursluluk sınav başvuruları 21 Nisan tarihinde başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) şartları ve başvurunun biteceği tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki bursluluk sınav başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor 2022?

İOKBS SINAVI NE ZAMAN 2022?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İOKBS sınav başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BURSLULUK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. dönem sınav tarihleri: Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman başlayacak?
ÖZGÜN
AÖL 3. dönem sınav tarihleri: Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman başlayacak?

Okyanusun dibindetuğlalı yol

Okyanusun dibinde
tuğlalı yol

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...
Cinayette uzaklaştırma detayı

Cinayette 'uzaklaştırma' detayı

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.
Katillerin kucağına atmayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Bakan Varank tarih vererek paylaştı.

Nikah töreninde ilginç anlar.

​"Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım".

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.