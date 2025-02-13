Tövbe ve istiğfar

birbirini tamamlayan kavramlardır. Tövbe içsel bir temizlenme iken,

istiğfar duası

bu temizlenmenin dışa yansımasıdır.

Tövbe etmek

isteyen kişinin öncelikle işlediği günahlardan içtenlikle pişman olması, günah işlemeye bir daha dönmeme niyetinde olması ve Allah'a yönelerek O'ndan bağışlanma dilemesi gerekmektedir.

Tövbe İstiğfar duası