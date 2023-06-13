Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri bayram süresince oluşabilecek sorunların önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla denetim gerçekleştirdi. İstanbul genelinde Kurban Bayramı boyunca il ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimleri ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuş paydaş görev yapan Jandarma, Emniyet ve Belediye Zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Riva (YSS Köprüsü) ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (FSM Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesislerinde, KMO Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 7 gün 24 saat esasına göre denetim yapan ekipler, İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların girişine izin verilmeyecek. Ayrıca kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürmekte.

Diyanet vekalet kurban fiyatı ne kadar 2023?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

2023 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları

2023 yılı için kurbanlık fiyatları, şehirlere ve satış yerlerine göre farklılık göstermektedir. 2023 yılında ortalama bir ton dana fiyatının 50.000 ile 100.000 TL arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar?

Tokat'tan kurbanlık hayvan getiren besici Nasuh Çaylak, “Yaylım süresi 6 ay olmak suretiyle, yaylım süresinde maliyet yoktur ama besin süresine girdiği zaman aylık maliyet oranı 3 bin 500- 4 bin liradır. Bu da 6 aya vurduğumuz zaman hayvanın sadece yem maliyeti 18 ile 24 bin lirayı buluyor. Bakıcı veterineri dahil ettiğimizde ise aylık 5 bin liradır. İstanbul'a sevkiyat için hayvan başı 6 bin lira maliyeti vardır. Hayvanın ortalama bir yılda 30 bin lira maliyeti vardır. Hesabımıza göre buradaki satış fiyatımız da 70 ile 120 bin arasındadır" diye konuştu.

İstanbul’da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatları

Kurbanlık fiyatlarıda belli oldu. Küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 6-7 bin liradan satılacak. Büyükbaş hayvanların kilosu 175-180 liradan alıcı bulacak. Kızılay küçükbaş kurban bedeli 5 bin 950 TL olarak açıklandı. Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedelini 5 bin 400 TL.

İstanbul kurban satış ve kesim yerleri nerede?