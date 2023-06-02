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İstanbul’da kurban kesme yerleri

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam dünyasında önemi ve anlamı büyük olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Bu özel günde kurban kesme sünnetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere İstanbul kurban kesim yerlerini merak ederek araştırmalarda bulunuyor. İstanbul’da bu yıl 289 kurban satış alanında ve 16 kesimhanede hizmet verilecek. Peki, İstanbul kurban kesim yerleri nerede, hangi ilçelerde? İşte Diyanet 2023 İstanbul kurban kesim noktaları.

15:17 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul kurban kesim yerleri nerede, hangi ilçelerde? (2023)

İstanbul kurban kesim yerleri nerede, hangi ilçelerde? (2023)

2023 Kurban Bayramı tüm İslam aleminde büyük bir heyecan ve coşkuyla bekleniyor. 28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bu kapsamda İstanbul'daki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri de belli oldu. İşte İstanbul kurban kesme yerleri.

2023 İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ NEREDE, HANGİ İLÇELERDE?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Kurban Bayramı için İstanbul'da 3 ilçede kurban kesim noktalarını yayınladı.

KAĞITHANE

  1. KAĞITHANE ANADOLU CADDE SONU VİYADÜK ALTI 0212 294 20 34 (444 23 00)
  2. KAĞITHANE SEYRANTEPE MAHALLESİ SEMT PAZARI ŞANTİYE SOKAK 0212 294 20 34 (444 23 00)
  3. KAĞITHANE ÇAĞLAYAN MAHALLESİ SEMT PAZARI YILDIZHAN CADDE 0212 294 20 34 (444 23 00)
  4. KAĞITHANE TALATPAŞA MAHALLESİ GAZHANE SEMT PAZARI İNCEBAYIR SOKAK 0212 294 20 34 (444 23 00)
  5. KAĞITHANE GÜRSEL MH NURTAÇ CD. PAZAR YERİ 0212 294 20 34 (444 23 00)
  6. KAĞITHANE NURTEPE MAHALLESİ SEMT PAZARI ŞEHİT MUSTAFA BURCU CAD 0212 294 20 34 (444 23 00)

GAZİOSMANPAŞA

PENDİK

PENDİK - KURNAKÖY MEVKİİ 171 ADA 1 PARSEL SAYILI YER - İRTİBAT NO: 0216 585 11 00

Pendik kurban satış ve kesim yerlerini görmek için



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10 dakika önce
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İstanbul’da kurban kesme yerleri