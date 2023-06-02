İstanbul kurban kesim yerleri nerede, hangi ilçelerde? (2023)

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran ve 1 Temmuz Cumartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kesilecek kurbanın özelliklerinin neler olduğunu sorguluyor. Haberimizde kesilecek kurbanlığın özellikleri nelerdir? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? sorularının cevabını bulabilirsiniz. Kurbanlıklar üç yaşına girmiş olmalı, gözü görüyor olmalı, kesileceği yere kendi ayaklarıyla gitmeli, kulakları yerinde olmalı ve son olarak kuyruğu ve boynuzlarının üçte birinden fazlası yerinde olmalı. İşte iyi bir kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek hususlar.