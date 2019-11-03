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Çağlar Söyüncü golü: İlk golü 3 puanı getirdi

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün gol attığı maçta Crystal Palace'ı 2-0 yendi. İşte Çağlar Söyüncü golü.

Haber Merkezi AA
Gol sonrası Çağlar Söyüncü.

Gol sonrası Çağlar Söyüncü.

Fotoğraf: DAVID KLEIN

Ligin 11. hafta maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın misafiri oldu.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, Jamie Vardy'nin 88. dakikada ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City puanını 23'e çıkarıp 4. sıradaki yerini korurken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

Maçta 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, Leicester City'deki ilk golünü atmış oldu.

Çağlar Söyüncü Golü

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