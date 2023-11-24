Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü nedeniyle verilen bir defaya mahsus olarak verilen 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesinin çalışan emekliler için de ödenmesi geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, çalışan emeklilere müjdeyi verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışan emekliye ikramiye verilmesi için bakanlara talimat verdiğini duyurdu. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? İşte detaylar.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN?

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE KASIM AYININ İLK İKİ HAFTASI YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

12,2 MİLYON EMEKLİYE 61 MİLYAR TL ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Ocak zammı önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayarak emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesi çalışmasını masaya getirdi.

SSK'LI, BAĞ-KUR'LU VE EMEKLİ SANDIĞI AYIRT ETMEDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENDİ

Çalışmayan emeklilere söz verildiği gibi Kasım'ın 15'inden önce SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı ayırt etmeden dul ve yetimler dahil Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Dul ve yetimler hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.







