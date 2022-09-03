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HAK-İŞ: İşçi ve memurların vergi dilimleri yüzde 10’la sınırlansın

Kazanç sağlayan herkesin kazancı oranında devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi dilimlerine yönelik HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’dan açıklama geldi. Vergilerde bir geçiş dönemi yapılması gerektiğini dile getiren Arslan, vergi dilimlerinin yüzde 10'la sınırlandırılması çağrısında bulundu. Peki Vergi dilimlerinde indirim mi var, indirimden kimler yararlanacak? Çalışanların 2022 vergi dilimleri ne kadar, oran ne? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalışanaların vergi dilimleri 2022 ne kadar? Vergi dilimlerinde indirim mi var?
Vergi dilimleri

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Vergilerde bir geçiş dönemi yapılmalı. Bütün sendikalı, sendikasız, kamu, özel sektör, asgari ücretli, asgari ücret dışı çalışanların ücretlerine vergi konusunda bir sınır getirelim. Kriz bitene kadar Türkiye'deki emekçilerin, memurların da dahil vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım. " dedi.

Gelir vergisi oranı sınırlanacak mı?

Maaşlardaki vergi kesintilerinin geçim zorluğunu artırdığına değinen Arslan, şunları kaydetti: "Vergilerde bir geçiş dönemi yapılmalı. Bütün sendikalı, sendikasız, kamu, özel sektör, asgari ücretli, asgari ücret dışı çalışanların ücretlerine vergi konusunda bir sınır getirelim. Kriz bitene kadar Türkiye'deki emekçilerin, memurların da dahil vergi dilimlerini yüzde 10'la sınırlandıralım. Bütün vergiye tabi olan, özellikle emekçilerin ücretlerinde gelir vergisi oranına belli bir süre için sınır getirmemiz gerekiyor. Genel olarak vergileri tartışırsak burada sıkıntıyla karşılaşıyoruz çünkü burada işverenleri de kapsayan bir yönü var. Biz sadece ücretlilerin vergi konusundaki sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz."

2022 Vergi dilimleri nedir?

Vergi dilimleri ücretli ve ücret dışı olarak ikiye ayrılır. Ücretli vergi dilimi bir kişinin yaptığı iş karşılığı aldığı maaş üzerinden kesilecek olan vergiyi ifade eder.

Maaş, vergi dilimlerini belirlemede tek başına rol oynamaz. SGK işçi payı ve işsizlik sigortası işçi payı gibi kavramlar da hesaplamada yer alır. Ücret dışı vergi dilimi ise bir kişinin çalıştığı iş harici sağladığı gelirlerinden kesilecek olan vergidir.

Ücretliler için uygulanan 2022 gelir vergisi tarifesi

Çalışanın yaptığı iş karşılığı elde ettiği gelir üzerinden hesaplanan ücretli vergi dilimi hesaplamalarını bir tablo ile özetleyelim:

Ücretli vergi dilimi hesaplama tablosu
Ücretli vergi dilimi hesaplama tablosu

Ücret dışı gelirlere ilişkin vergi dilimleri ve oranları:

32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası için %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası için %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası için %35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası için %40

Gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi hesaplama işlemi değişmez fakat vergi dilimi hesaplaması yıldan yıla değişiklik gösterebilir. Maliye Bakanlığı vergi dilimi oranlarının gelir miktarına göre dağılımına ilişkin yeni bilgilendirmeler yayınlayabilir.

Öncelikle hesaplamanız gereken hangi gelir vergisi diliminde olduğunuz. “Şimdi ben hangi vergi dilimindeyim?” dediğinizi duyar gibiyiz. Bir önceki yılda elde ettiğiniz toplam gelir üzerinden hesaplama yapmanız gerektiğini unutmayın!

Vergi dilimi maaş hesaplamasını bir örnek üzerinden gerçekleştirelim. A firmasında çalışan Melis Hanım 10.000 TL brüt ücret alıyor. Melis Hanım’ın ücretli gelir vergisi dilimini hesaplamak için öncelikle işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payını hesaplayarak brüt ücretten çıkarmalıyız.

  • İşsizlik sigortası işçi payı: 10.000 x %1 = 100 TL
  • SGK işçi payı: 10.000 x %14 = 1400 TL
  • Bu iki kesintiyi Melis Hanım’ın aldığı brüt ücretten düştüğümüzde kalan miktar gelir vergisi matrahı olacak.
  • Gelir vergisi matrahı: 10.000 – 100 – 1400 = 8.500 TL
  • 2022 yılı vergi dilimlerine göre 32.000 TL’den düşük miktarlar 1. vergi dilimine girmekte. Yaptığımız hesaplamaya göre Melis Hanım da çalışan vergi dilimlerinden %15 oranından hesaplanacak vergi diliminde bulunuyor.
  • Yaptığımız bu hesaplamalar sonucu Melis Hanım’ın vergi dilimi kesintisi:
  • 8.500 x %15 = 1.275 TL.

Gelir vergisi ne zaman ödeniyor?

Basit usule tabi mükelleflerin gelir vergisi ödemesi gereken zaman diğer mükelleflere göre farklı. Elde edilen kazanç basit usul ticari kazançlardan sayılıyor ise gelir vergisinin ilk taksidi şubat sonu, ikinci taksidi ise haziran sonu ödenmeli.

Elde edilen kazanç basit usul ticari kazanç değil ise gelir vergisinin ilk taksidi mart sonu, ikinci taksidi ise temmuz sonu ödenmeli.

Gelir vergisi nereye ödenir?

Devlet, her vergi mükellefinden, elde ettiği gelir oranında gelir vergisi alır. Bu vergi devlete ödenen bir meblağ olduğundan;

Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine

Mükellefin ikamet ettiği bölgedeki vergi dairesine

Anlaşmalı bankalar aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na ödenebilir.

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