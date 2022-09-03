Polislere ne kadar promosyon verilecek? EGM 2022 maaş promosyonu son durum bilgileri

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu konusunda bankalarla henüz bir anlaşmaya varamazken, EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu polis promosyonu konusunda teklifini yineledi. Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu.

Polislere ne kadar promosyon ödenecek?

Kampanyayı yürüten Emniyet-Sen Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in emniyet promosyonu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

“Biz yeni bir anlaşma istiyoruz. Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz. Kulağımıza gelen beş yıllık 18 bin lira, beş yıllık 22 bin 500 lira, beş yıllık 27 bin 500 lira, beş yıllık 30 bin lira gibi anlaşmalar kesinlikle ekonomik şartlara uygun değildir. Ayrıca hala beş yılda ısrar edilmesi ise başlı başına bir akıl tutulmasıdır.”

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Vakıfbank polis promosyon tutarları

Vakıfbank'ın emniyet maaş promosyonu ne kadar?

Vakıfbank'ın emniyet promosyonu için önerdiği 18 bin TL'lik promosyonu kabul edilmedi. Ardından Vakıfbank polis maaş promosyonu miktarını 30 bin TL'ye yükseltti. Fakat emniyet 3 aylık maaş promosyonu için tavrını net bir şekilde ortaya koydu, istenen rakam 50 bin lira.

Vakıfbank'ın emniyet maaş promosyonu için önerdiği ilk rakam 18 bin TL

Vakıfbank'ın polis maaş promosyonu için önerdiği ikinci rakam 30 bin TL

Polislerin, talep ettikleri maaş promosyonu ise 50 bin TL

EMNİYET SEN ve Polisin Sesi Platformu liderliğinde talep edilen 50 bin TL'lik maaş promosyonu için net istenen son rakam 50 bin TL. Vakıfbank ise 30 bin lirada ısrarcı. Konuya ilişkin olarak müzakereler sürerken polislere promosyon ödemelerinin anlaşmanın ardından yatırılması bekleniyor.

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2022 polis maaş promosyon tutarları

Emniyet Genel Müdürlüğü, aylık maaş promosyonu anlamında memuriyet kademesinde en düşük promosyonu alan sınıf olarak dikkat çekiyor. Genel Müdürlük'te görevli polis memurları aylık 300 TL, Ankara Merkez ise 131 TL promosyon alıyor. İl ve ilçelere göre de promosyon miktarları değişim gösteriyor. Bu çerçevede 2022 polis maaş promosyon tutarları şu şekilde:

Genel Müdürlük 300 TL

Ankara Merkez 131.5 TL,

Aydın 118 TL,

Kuşadası 6 ayda bir 603 TL,

Afyonkarahisar 87 TL,

Eskişehir 103 TL,

Artvin 96 TL,

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Şanlıurfa 300 TL,

Kastamonu 106 TL,

Balıkesir 100 TL,

Şırnak 85 TL,

Samsun 101 TL,

Hatay 92 TL,

Giresun 92 TL,

Muğla 110 TL,

Kırklareli 100 TL,

Bilecik 92 TL,

Bursa 107 TL,

Erzurum 107 TL,

Kilis 90 TL,

Isparta 106 TL,

Konya 80 TL,

Kocaeli 100 TL,

Sakarya 115 TL,

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Anatlya 107 TL,

İzmir 90 TL,

Edirne 108 TL,

Keşan 97.5TL,

Van 108 TL,

Gaziantep 105TL,

Adana 103TL,

İstanbul 300,

Diyarbakır 300TL.