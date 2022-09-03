Özgün Balıkçılık destek kredisi nasıl alınır? Balıkçılara 15 milyon TLye kadar kredi veriliyor
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Balıkçılık destek kredisi nasıl alınır? Balıkçılara 15 milyon TL'ye kadar kredi veriliyor

Denizlerde av yasağı sona erdi. “Vira Bismillah” diyerek tekneleri ile açılan balıkçılar, palamudun bol ve ucuz olacağını dile getirdi. 1 Eylül’de açılan av sezonu 15 Nisan’da sona erecek. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada daha önce tarım kredisi kullanmamış olan balıkçıların, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda kredi kullanabilecelerini söyledi. Peki Balıkçılık destek kredisi ne kadar? Kimler balık tarım kredisinden yararlanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkçılık destek kredisi ne kadar? Kimler balık tarım kredisinden yararlanacak?
Balık destek kredisi

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla mavi sulara açılan balıkçılar, palamut, sardalya ve hamsiyle döndü. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan balıkçılara destek yönelik destek kredisi açıklaması geldi. Peki balıkçılık destek kredisi nasıl alınır, kimler alır? Balıkçılar ne kadar tarım kredisi kullanabilecek? İşte ayrıntılar.

Balıkçılık destek kredisi ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye karasuları içerisinde, bakanlığımız tarafından onaylanmış ruhsata tabi olarak balık avcılığı yapan balıkçılarımız Ziraat Bankası aracılığıyla 'Balıkçılık Destek Kredisi'nden yararlanabilecekler. Diğer taraftan, daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmamış olan balıkçılarımız, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon TL'ye kadar, yüzde 50- 80 arasında değişen oranlarda faiz indirimli tarım kredisi de kullanabilecek. Daha önce faiz indirimli tarım kredisi kullanmış olan üreticilerin ödeme güçlerini aşmamak kaydıyla ilave olarak bu krediden yararlanmaları da mümkündür" denildi.

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