Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma süresini kısaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Özellikle son dönemde İsveç vb Avrupa ülkelerinde çalışma süreleri kısaltılmış ve haftalık çalışma süresi 4 güne çekilmişti.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Eski Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, şöyle dedi:

"İlk eylem Chicago’da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

OVP'DE ŞU DETAYLAR DUYURULMUŞTU

Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla staj, yarı zamanlı ve esnekçalışma modelleri yaygınlaştırılacak, kariyer farkındalıklarını artıracak eğitim, program vefaaliyetlere ağırlık verilecektir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR, GECE VARDİYASINDA FAZLA ÇALIŞMA SINIRI VAR MI?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.

İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.







