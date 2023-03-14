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Kış aylarında hastaların şifa kaynağı çam kozalağı

Hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyenler aktarların yolunu tutuyor. Son yıllarda sağlıklı bir tatlandırıcı alternatifi olarak popülerlik kazanan çam kozalağı şurubu öksürük, bağışıklık düşüklüğü gibi şikayetlerde önerilenlerin başında geliyor. Peki Çam kozalağı şurubu ne işe yarar? Faydaları neler? Çam kozalağı şurubu nasıl kullanılır, günde ne kadar tüketilmeli? İşte soruların cevapları.

12:25 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Çam kozalağı şurubu faydaları

Çam kozalağı şurubu faydaları

Takviye edici gıda olarak bilinen ve genelde aktarlarda satışa sunulan ürünlere talep bugünlerde arttı. Bu ürünlerden en çok tercih edileni ise çam kozalağı şurubu. Soğuk havalarda vatandaşlar hasta olmamak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için çam kozalağı ürünlerine yöneliyor. Çam kozalağı şurubunun faydalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBU NE İŞE YARAR? FAYDALARI NELER?

  1. Çam kozalağının yapısında bulunan faydalı mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda etkili sonuçlar verir.
  2. Kozalak şurubu, bağışıklık sistemini koruyan ve güçlendiren bitkisel bir takviyedir.
  3. Sık sık öksürük problemi yaşıyorsanız, konuşurken nefes darlığı yaşıyorsanız siz de en kısa zamanda doğal kozalak şurubu tüketebilirsiniz.
  4. Solunum yolunda oluşan enfeksiyon ve çeşitli hastalıklar kozalak şurubu sayesinde iyileştirilebilir.
  5. Dinlendirici özelliği olan kozalak şurubu stresi ve strese bağlı hastalıkları yok etmektedir.
  6. Vücuda zarar vermeye çalışan bakteri ve virüsler, kozalak şurubu sayesinde temizlenir.
  7. Enfeksiyon, iltihap gibi durumları bitkisel bir destekle yok etmek için kozalak şurubunu tüketebilirsiniz.
  8. Kurumuş ve yıpranmış saçlarınız varsa, kozalak şurubu sayesinde saçlarınıza canlılık ve vitamin katabilirsiniz.
  9. Ağız ve diş sağlığı konusunda hassas olanlara kozalak şurubu öneriliyor. Kendine has bir aroması olan kozalak şurubu ağız içinde bakteri üremesine engel oluyor.
  10. Diş çürümesine engel olan kozalak şurubu, dişlerin daha sağlıklı görünmesine destek olur.
  11. Kozalak şurubu vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır. Gün içinde daha aktif ve enerjili olmak isterseniz kozalak şurubunu ölçülü tüketebilirsiniz.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBU NASIL KULLANILIR, GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kozalak şurubunu Günde 1 kaşık sabah veya akşam tüketebilirsiniz. Kronik bir hastalığınız ve düzenli kullandığınız ilaçlarınız varsa, kozalak şurubu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBUNU KİMLER KULLANAMAZ?

1 yaşından itibaren kullanılabilir. 4 yaş altı için 1 tatlı kaşığı, 4 yaş üzeri için 1 yemek kaşığı veya 1 tatlı kaşığı önerilir.

Kullanım yaşı olarak herhangi bir sınır yoktur.


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30 dakika önce
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Kış aylarında hastaların şifa kaynağı çam kozalağı
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