Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıktan korunma ve doğal yollarla iyileşme yöntemleri aranmaya başlandı. Az bilinen ve birçok hastalığa şifa olan Udi hindi bitkisi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen şifalı otlar arasında yer alır. Udi hindi faydaları saymakla bitmez. Peki Udi bitkisi nerelerde yetişir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Udi Hindi ile ilgili hadis var mı?