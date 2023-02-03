Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Dumanlı, Kırcalar, Beyçayır, Kızıldam, Karamusalar köylerinin bulunduğu dağlık bölgelerde kar yağışı yaşandı. Kar, yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu. Çanakkale İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri önlem için köy yollarında gezdi. Çanakkale 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:49 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çanakkale 5 günlük hava durumu
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine yılın ilk kar yağışı düştü. Dumanlı, Kırcalar, Beyçayır, Kızıldam, Karamusalar köylerinin bulunduğu dağlık bölgelerde kar yağışı yaşandı.
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