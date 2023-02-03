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Lapseki’de kar yağışı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Dumanlı, Kırcalar, Beyçayır, Kızıldam, Karamusalar köylerinin bulunduğu dağlık bölgelerde kar yağışı yaşandı. Kar, yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu. Çanakkale İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri önlem için köy yollarında gezdi. Çanakkale 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:49 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çanakkale 5 günlük hava durumu

Çanakkale 5 günlük hava durumu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine yılın ilk kar yağışı düştü. Dumanlı, Kırcalar, Beyçayır, Kızıldam, Karamusalar köylerinin bulunduğu dağlık bölgelerde kar yağışı yaşandı.

ÇANAKKALE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Çanakkale 5 günlük hava durumu için


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#Kırcalar
1 hour ago
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Lapseki’de kar yağışı
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