Çanakakele Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Çanakkale Köprüsüngen geçişin ne kadar olacağı merak ediliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Çanakkale Köprüsü ile ilgili detaylar merak kazandı. Çanakalle Köprüsü geçiş ücreti vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu mu?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Bakan Adil Karaismailoğlu, merak edilen soruların cevaplarını çıktığı canlı yayında açıkladı. Merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyu da yanıtlayan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını bildirdi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Kanal İstanbul projesine karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. "Bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır" diyen Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili yabancı ülkelere seslenen muhalefeti "Dünyayı bu şekilde tehdit etmek, devletlerin sürekliliğini bir kenara koyarak, ‘Sakın ha buna girmeyin, girerseniz paranızı alamazsınız' gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların bir defa devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını ve bu ülkeye de ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir" diyerek eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki ilçesindeki şantiye alanına helikopter ile geldi. Helikopter, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün etrafında bir kez tur attı ve Erdoğan, havadan köprünün son halini inceledi. Ardından helikopterle şantiye alanına inen Erdoğan, yetkililerden brifing aldı. Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacağını söyledi. Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Yerleştirme Töreni için geldiğini, köprünün inşaatında önemli bir aşamanın daha geride kaldığını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yılın en geç 18 Mart’ında yani Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107’nci yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara’ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız" dedi.

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ÖZGÜN Çanakakele Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

ÇANAKKALE BOĞAZI GEÇİŞ SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan, inşaatına 2017'de başlanan otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek. Marmara bölgemizi çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bu önemli ayağını inşallah başarıyla tamamlamak üzereyiz. Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp, Avrupa yakasından devam ettiğimizde, Çatalca-Malkara-1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe’ye, oradan da İzmir’e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul’dan Havalimanı'ndan yola çıkıp, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa-Susurluk hattıyla yine Savaştepe’ye ve İzmir’e ulaşılabilecektir. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre olarak planladığımız Kınalı-Akyazı bölümünü Nakkaş-Başakşehir kesimi ilavesiyle 443 kilometreye çıkarmıştık. Bu kesimin tamamını, çoğunluğunu da salgın döneminde olmak üzere hizmete açtık. Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük sanayi ve ticaret hacmine sahip bölgelerini kuşatan Marmara Otoyol ringi, 2023 hedeflerimizin kritik projeleri arasında yer almaktadır. Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem zor hem prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz"

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OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselişini içleri kan ağlayarak izleyenler var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Biga'da gerçekleşen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün yükselişini içleri kan ağlayarak izleyenler var. Çanakkale'deki bu köprünün inşasını engelleyemediklerini görünce içlerindeki tüm kin ve nefreti Kanal İstanbul projesine yönlendirdiler. Açık söylüyorum, bu zihniyet sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır.' ifadelerini kullandı.

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'GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFLERİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIĞIMIZIN İSPATI'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart’a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaklaşım viyadükleriyle birlikte 4, 6 kilometreyi bulan köprünün 2019 Mayıs’ında suyla buluşturulan kule keson temelleri deniz seviyesinin 45 ile 37 metre derinliğinde yer almaktadır. Otoyol ve köprü bu projesinin inşasında 670’i mühendis, 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış, 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale tasarımı; mühendisliği, inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. Yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda dünyanın en büyükleri arasında girmeyi hedefleyen Türkiye’nin ihtiyacı olan ulaşım altyapısının bu hayati bölümünün tamamlanmasıyla artık geleceğe daha da umutla bakıyoruz. yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor. Avrupa ile Asya, Afrika kıtalarını birleştiren küresel ulaşım projesinin bu önemli ayağının hizmete girmesiyle ticaret ve turizmin yanı sıra insani ilişkiler de hızlanacak, kolaylaşacak, artacaktır."