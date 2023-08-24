Çanakkale
Çanakkale’de başlayan yangın 3. Gününe girdi. Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı. Yanan alanlar dron kamerasıyla böyle görüntülendi.
ÇANAKKALE YANGININDA SON DURUM: YANGININ BOYUTU DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Merkezi bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. Gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı.
Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı. Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.
BAKAN YUMAKLI:"16 YANGINDAN 14'Ü KONTROL ALTINA ALINDI"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınla ilgili, "Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı. Bunlardan 14’ü kontrol altına alındı" dedi.
Çanakkale’de devam eden yangında son gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Bugün Çanakkale yangınında 36’ncı saatteyiz. Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı. Bunlardan 14’ü kontrol altına alındı. 2 tanesi hala devam ediyor, bir tanesi az önce de söylediğim gibi Çanakkale yangını. Diğeri de Eskişehir’de devam eden yangın. Her 2 yangında da kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Gün içerisinde Eceabat’ta bir yangın meydana geldi. Vatandaşımızın yapmış olduğu kaynak işleminden meydana gelen yangın, maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık. Eskişehir’deki yangın balya yapma makinesinden dolayı çıktı. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90’ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olur. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar. 8 uçak, 30 helikopter, 790’a yakın arazöz ve iş makineleri beraberinde 3 bin 100’e yakın personelimiz ile mücadeleyi devam ettirdik. Şuan itibariyle 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar. Gün içerisinde tedbir gayeli boşalttığımız 9 köyümüz vardı, 2 köyümüz de dahil oldu. Bu köylerimiz için tehdit söz konusu değil. Bu süreçte en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız oldu. Onlarda tedbiren müşahade altında tutulmaya devam ediyorlar. Eskişehir’deki yangına da 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile beraber 200 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Çan yolu hala ulaşıma kapalı. Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçaklarımızın su almasına engel olmaması adına. Saat 22.00 itibariyle de sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu. Gün boyu canını hiçe sayarak mücadele eden personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA: 97 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Çanakkale’de meydana gelen yangın sonrası yapılan müdahalelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, "Orman yangınında 97 kişi dumandan etkilenmiş olup, 37 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Tahliye edilen Yağcılar köyünde 4 ev, Ulupınar köyünde 5 ev hasar görmüştür. Sarıcaeli köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaşımız tahliye edilmiş olup toplamda 74 vatandaşımız Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan karayolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Afet psikososyal destek grubu, 11 personel ile görev yapmaktadır.” ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "YANGININ YAYILMASI DURDURULDU"
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(Çanakkale'deki orman yangını) 1500 hektarlık alan etkilendi. Yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90'ından fazlası maalesef insan kaynaklı oluyor. Hava sıcaklarının arttığı bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumda ellerini ovuşturanları milletime ve size emanet ediyorum.