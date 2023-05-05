Çankırı seçim sonuçları
2023 Çankırı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Çankırılı vatandaşların yoğun gündeminde. Çankırı ili seçim çevresinde 21 siyasi parti seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Adalet Birlik Partisi ve Milli Yol Partisi aday çıkarmazken, Millet İttifakı bileşeni olan Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Çankırı ilinin 2 milletvekilini de AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %87,93 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Çankırı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçları.
AK PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU
CHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
CHP, Çankırı'dan aday çıkarmadı.
İYİ PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
2 OYA YAKIN BANKACI
MHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 PELİN YILIK
2 İSMAİL ARSLANER
2023 seçimleri Çankırı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Çankırı cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Çankırı milletvekilleri burada yer alacaktır.
2018 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Çankırı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,3’ünü alırken, Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 12,4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,9’unu, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,2’sini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.
2018 Çankırı milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Çankırı Cumhur İttifakı oy oranı % 78,8 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Çankırı oy oranı yüzde 19,7’sini aldı.
2018 seçimi: Çankırı’da kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Çankırı milletvekilleri şunlardır:
- Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti)
- Salim Çivitcioğlu (AK Parti)
2018 Çankırı’da hangi parti ne kadar oy aldı?
Çankırı 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 59,2
- MHP % 19,6
- İYİ Parti % 11,9
- CHP % 6,7
- HDP % 1,1
2019 Çankırı yerel seçim sonuçları
MHP Çankırı Belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen oyların % 46,99’unu alırken, AK Parti adayı Hüseyin Boz ise oyların % 38,24’ünü aldı.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.