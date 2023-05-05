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Çankırı Cumhurbaşkanı seçimi oy oranları milletvekili seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi Çankırı sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı ile 28. dönem milletvekili seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları ile 28. dönem Adana milletvekili seçim sonuçları seçim akşamı anlık olarak açıklanacak. Çankırı cumhurbaşkanı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışacak. Çankırı 2 milletvekilini Meclis’e göndermekte. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Çankırı’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Çankırı milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

11:54 . 5/05/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Çankırı seçim sonuçları

Çankırı seçim sonuçları

2023 Çankırı seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Çankırılı vatandaşların yoğun gündeminde. Çankırı ili seçim çevresinde 21 siyasi parti seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Adalet Birlik Partisi ve Milli Yol Partisi aday çıkarmazken, Millet İttifakı bileşeni olan Cumhuriyet Halk Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. 2018'de yapılan seçimde 2 milletvekili çıkarabilen Çankırı ilinin 2 milletvekilini de AK Parti kazandı. Bu seçime katılım %87,93 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Çankırı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçları.

AK PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU

2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU

CHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

CHP, Çankırı'dan aday çıkarmadı.

İYİ PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ

2 OYA YAKIN BANKACI

MHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 PELİN YILIK

2 İSMAİL ARSLANER

2023 seçimleri Çankırı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Çankırı cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Çankırı milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Çankırı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,3’ünü alırken, Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 12,4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,9’unu, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,2’sini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Çankırı milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Çankırı Cumhur İttifakı oy oranı % 78,8 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Çankırı oy oranı yüzde 19,7’sini aldı.

2018 seçimi: Çankırı’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Çankırı milletvekilleri şunlardır:

  1. Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti)
  2. Salim Çivitcioğlu (AK Parti)

2018 Çankırı’da hangi parti ne kadar oy aldı?

Çankırı 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 59,2
  2. MHP % 19,6
  3. İYİ Parti % 11,9
  4. CHP % 6,7
  5. HDP % 1,1

2019 Çankırı yerel seçim sonuçları

MHP Çankırı Belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen oyların % 46,99’unu alırken, AK Parti adayı Hüseyin Boz ise oyların % 38,24’ünü aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.


Bilecik seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Bilecik seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

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Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. 1 Mayıs itibariyle yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?

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