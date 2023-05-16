Çankırı seçim sonuçları
Çankırı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Çankırı’da % 72.1 Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken, Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 20.3 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Çankırı oy oranı ise % 7.1 oldu.
Çankırı milletvekili seçim sonuçları 2023
- 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre Çankırı’da AK Parti oyların % 42.7’sini alırken MHP % 31.2 oranında oya sahip oldu. Çankırı İYİ Parti % 17.7, Yeniden Refah Partisi % 3 oranında oy aldı.
Çankırı’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti
Pelin Yılık MHP
AK PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
2 SALİM ÇİVİTCİOĞLU
CHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
CHP, Çankırı'dan aday çıkarmadı.
İYİ PARTİ ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MEHMET ALİ KARAMEMİŞ
2 OYA YAKIN BANKACI
MHP ÇANKIRI MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 PELİN YILIK
2 İSMAİL ARSLANER
2018 Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Çankırı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,3’ünü alırken, Çankırı Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 12,4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9,9’unu, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 1’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,2’sini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.
2018 Çankırı milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Çankırı Cumhur İttifakı oy oranı % 78,8 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Çankırı oy oranı yüzde 19,7’sini aldı.
2018 seçimi: Çankırı’da kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Çankırı milletvekilleri şunlardır:
- Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti)
- Salim Çivitcioğlu (AK Parti)
2018 Çankırı’da hangi parti ne kadar oy aldı?
Çankırı 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 59,2
- MHP % 19,6
- İYİ Parti % 11,9
- CHP % 6,7
- HDP % 1,1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Çankırı yerel seçim sonuçları
MHP Çankırı Belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen oyların % 46,99’unu alırken, AK Parti adayı Hüseyin Boz ise oyların % 38,24’ünü aldı.