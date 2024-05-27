Altın fiyatları yatay seyirde ilerliyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirimine gitme süreçlerini yüksek enflasyon verileri nedeniyle ertelemeye başlamalarından ötürü altın fiyatlarında yükseliş hız kesti.

27 MAYIS 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın uluslararası piyasalarda 2418 liradan güne başladı. Gün içinde en düşük 2409 lira, en yüksek de 2432 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2429 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise güne 2334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek de 2347 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2345 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2441 liradan alınırken 2450 liradan satılıyor.

İslam Memiş'ten yeni haftada altın yorumu

İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik çarpıcı tahminlerde bulundu. Faizlerin sabit tutulmasından dolayı enflasyon beklentilerinde düşüş öngördüğünü belirtti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, temmuz ayına dikkat çekerek altın piyasalarına yönelik tahminlerini paylaştı. Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasının ardından enflasyon beklentilerinde düşüş öngören Memiş, temmuz ayında altın fiyatlarında önemli hareketlenmeler beklediğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası’nın temmuz ayında faiz indirimi yapabileceğini ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğini ifade eden Memiş, jeopolitik gerilimlerin ve merkez bankalarının altın stoklamalarının da altın fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi. Memiş, temmuz ayının altın piyasaları için kritik bir dönem olacağını vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), temmuzda faiz indirebilirim mesajı verdiğini belirten Memiş, “Tüm merkez bankalarından yılın son çeyreğinde beklediğim faiz indirimini sanırım ECB başlatacak” dedi.

Tatbikatlar hızlandı. Çin ordusu, Güney ve Doğu Çin Tayvan adası çevresinde tatbikat yapıyor. Türkiye’de seferberlik düzenlenmesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Polonya, halkına ücretsiz askeri eğitim vermeye başladı.

İslam Memiş; “Suikast ve kazalar ve davalar ile siyasi liderler değişiyor. Merkez bankaları çılgınlar gibi altın stokluyor. Temmuz ayı itibariyle bir şeylerin hazırlığı yapılıyor ama her şey Temmuz’u işaret ediyor” dedi.







