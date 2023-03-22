Altın fiyatları yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde dün gördüğü rekor seviyenin altında hareket ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altındaki yükselişi değerlendirdi. Elinde altın bulunan yatırımcı için uyarılarda bulunan Memiş, dolar ve altın hakkında kritik ayrıntıyı açıkladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.187,26

Gram altın satış: 1.187,48

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.969,00

Çeyrek altın satış: 1.989,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.938,00

Yarım altın satış: 3.978,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.849,00

Tam altın satış: 7.922,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.062,00

Cumhuriyet altını satış: 8.184,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.032,00

Ata altın satış: 8.128,00

Altın fiyatları düşere mi çıkar mı?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi. Fed’in faiz artışlarında frene basacağı beklentisi ve bankacılık sektörü kaynaklı risk algısı güvenli liman alımları nedeniyle altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Credit Suisse sorunu hızlı bir satın alma ile çözüldü ancak sorunun çözülmesi tam olarak rahatlama sağlamadı. Bu nedenle kıymetli madenlere ilişkin belirsizlik sürdü.

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıyı endişelendirdi. Elinde altın olanlar 'daha da yükselecek mi?' sorusuna Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. Finans analisti İslam Memiş, mart ayı ile birlikte uçuşa geçen gram altın fiyatlarına, düşüş yaşayan brent petrol varil fiyatlarına ve merkez bankası tarafından önümüzdeki gün itibariyle alınacak olan faiz kararına dair olası etkilerini ele alan bir açıklamada bulundu.

Altın fiyatlarının yakın takibe alındığı günlerde İslam Memiş yatırımcıya uyarılarda bulundu. Youtube platformu üzerinden yayınladığı "Bunlar rekor değil ki!" başlıklı videosunda açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığına vurgu yaptı. Değerlendirmelerinde ise riskli ve yoğun bir haftanın yatırımcıyı beklediğini söyledi. Merkez bankaları tarafından alınacak olan faiz kararı sonucunda döviz piyasası, altın ve gümüş fiyatlarının nasıl etkileneceğine dair sorulara cevap vermeye çalışacağının altını çizdi.

Dolar kuru ile açıklamalarına devam eden finans analisti İslam Memiş, doların ekranlarda 19,01 lira seviyelerinden işlem gördüğünü, serbest piyasalarda ise 19,24 ile 19,27 seviyelerinden işlem gördüğünü belirtti. Arada 23 kuruşluk fark olduğuna dikkat çekerek makas aralığı ile yolunda olduğunu belirtti. Dolar fiyatlarında 19 üzeri sert bir atak göremediğini belirten uzman isim euro ve dolar paritesi nedeniyle doların yükselişinin frenlendiğini belirtiyor.

İslam Memimş, altın fiyatlarındaki açıklaması da dikkat çekti. Ani yükseliş yaşayan altın fiyatları gün içinde 1.243 liraya kadar yükseldiğini belirterek tahminlerini duyurdu.

Daha öncesinde altının rekor kıracağını belirten uzman isim yeni tahminleriyle birlikte altın fiyatlarının 1.450 TL ile 1.500 TL seviyelerinden işlem göreceğini öngörüyor.”



