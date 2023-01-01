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Antalya TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
Antalya TOKİ kura çekiliş tarihleri etaplar halinde çekilen kuralar neticesinde araştırılıyor. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar çekildi. Şırnak ve Ardahan'da 1700 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ 6. etap kura takvimi de açıklandı. Antalya kura sonuçlarına ilişkin çekilişler 18-22 Ocak tarihleri arasında yapılacak. TOKİ Akseki’de 150, Alanya’da 500, Finike, Ibradı ve Korkuteli’de 100, Gazipaşa’da 300, Kaş, Demre ve Kemer’de 200, Serik ve Manavgat’ta 350, Merkez’de 4 bin 600 olmak üzere toplamda 7 bin 100 konut yapacak. Peki TOKİ Antalya kura sonuçları nasıl nereden öğrenilecek? Antalya, Akseki, Alanya, Finike, Korkuteli, Gazipaşa, Ibradı Kaş, Demre, Kemer, Serik, Manavgat 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı.
10:20 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ Antalya kura tarihi çekiliş 2+1, 3+1 sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Antalya kura tarihi çekiliş 2+1, 3+1 sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında konut başvuruları 31 Ekim'de tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

Antalya TOKİ Kura Sonuçları Ne Zamana Açıklanacak?

Antalya TOKİ çekilişi
ile ilgili tarih açıklandı. buna göre, Antalya'da ilk kura çekilişleri 4600 konutun kurası ile 18 Ocak'ta çekilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Antalya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ kura çekiliş tarihleri

TOKİ 6. etap kuraları 13 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başlayacak. 12-24 Ocak TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri gerçekleştirilecek. Takvime göre TOKİ çekilişler şu şekilde olacak:

  • TOKİ Eskişehir kura çekilişi: 13,14 Ocak 2023
  • TOKİ Mersin kura çekilişi: 14,15,16,17 Ocak 2023
  • TOKİ Bilecik kura çekilişi: 15 Ocak 2023
  • TOKİ Sakarya kura çekilişi: 16,17 Ocak 2023
  • TOKİ Kocaeli kura çekilişi: 19,20,21 Ocak 2023
  • TOKİ Antalya kura çekilişi: 18,19,20,21,22 Ocak 2023
  • TOKİ Yalova kura çekilişi: 22 Ocak 2023
  • TOKİ Isparta kura çekilişi: 23,24 Ocak 2023

TOKİ kura çekilişleri ne zamana kadar yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “
13 Eylül ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek
” ifadelerini kullandı.

TOKİ Antalya evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

  • TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Antalya’da TOKİ Akseki’de 150, Alanya’da 500, Finike, Ibradı ve Korkuteli’de 100, Gazipaşa’da 300, Kaş, Demre ve Kemer’de 200, Serik ve Manavgat’ta 350, Merkez’de 4 bin 600 konut yapılacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ konutlara başvurular ne kadar yapıldı?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı.

Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

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