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Artvin TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ konut kura sonuçları çekilişlerle hak sahiplerini bulmaya devam ediyor. Artvin, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Şavşat, Yusufeli TOKİ müstakil arsa kuraları çekiliyor. Peki Artvin TOKİ arsa çekilişi canlı nereden izlenecek? TOKİ Artvin arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

11:15 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ Artvin arsa sonuçları

TOKİ Artvin arsa sonuçları

TOKİ 1 milyon arsa projesinde başvurular 15 Kasım’da sona erdi. Sosyal Konut Arsa Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor: Müstakil arsa ve müşterek arsa. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek.

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Artvin TOKİ arsa kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Artvin Ardunuç TOKİ müstakil arsa kura sonuları isim listesi

  • Rasim Gün
  • Abdullah Akdemir
  • Meryem Aksakal
  • Mustafa Çelik
  • Onur Sezer
  • Ali Yüzbaşı
  • Ahmet Erdem
  • Gülşen Keskin
  • Mücahid Karaman
  • Ahmet Gülpaşa Pehlevan
  • Akın Demirci
  • Erdi Yurdakul
  • Metin Yüksel
  • Aslıhan Vahaboğlu
  • Ayhan Usta
  • Nurizet Şahin
  • Ümit Çelik
  • Erdoğan Güreş
  • Eren Erdem
  • Merve Güreş
  • İlhami Dede

Artvin Arhavi Müstakil arsa kurası isim listesi

  • Cengiz Aydın
  • Süleyman Kır
  • Gülçin Avcı
  • Halit Kurdoğlu
  • İsmet Kuru
  • Serkan Hastürk
  • Emrah Tekin
  • Mert Ömer Arafal
  • Emine Demirtaş
  • Abdulselam Gider
  • Mustafa Çorbacı
  • Osman Can Yüksel
  • Ali Gönan
  • İsa Özen
  • Resul Altan
  • Merve Özer
  • Kerim Çolak
  • Damla Nur Celayir
  • Ahmet Eksilmez
  • Raşit Yılmaz
  • Havva İslamoğlu
  • Ercan Altın
  • Rüstem Kara
  • Funda Sevim
  • Fatih Murat Oğuz
  • Mehmet Bağdatlı
  • Alper Akın Karataş
  • Erkan Coşkun
  • Sibel Özikinci
  • Mihriban Yıldırım
  • Birgül Bıyık
  • Fatma Sevinç Dilmaç

Artvin Borçka TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi

  • Hasan Balcı
  • Müslüm Karamert
  • Fatama Duran
  • İbrahim Balcı
  • Orhun Kara
  • Şeref Küçük
  • Metin Ataman
  • Fahri Vareli
  • Betül Yıldırım
  • Aylin Budak
  • Atakan Kurt
  • Metin Kara
  • Hüseyin Genç
  • Ayça Şentürk
  • Enes Sarıtabak
  • Cengizhan Kurtulmuş
  • Halil İbrahim Barlas
  • Erhan Koçal
  • Zeynelcan Taban
  • Huri Magunacı
  • Hasan Güner

Amasya, Artvin, Kırşehir TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Amasya TOKİ arsa yerleri

  • Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

Artvin TOKİ arsa yerleri

  • Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

Kırşehir TOKİ arsa yerleri

  • Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur
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#Artvin sonuçları isim listesi
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