Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Nisan 2023 euro ve altın fiyatları)
Dolar, 10 Nisan sabahında 19,25 bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 19,27 lira, satış fiyatı 19,28 seviyesinden işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 20,99 lira alış fiyatı, 21,04 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0900 seviyesinde yer alıyor.
Anlık altın fiyatları ne kadar?
10 Nisan sabahında ons altın 1991 dolara alıcı bulurken, gram altın iç piyasada 1232 liraya el değiştiriyor.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 2092 lira
Yarım altın 4184 lira
Cumhuriyet altını 8336 liradan satılıyor.