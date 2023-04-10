AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listede HÜDA PAR ve DSP’li adaylar da bulunuyor. AK Parti listesinden 4 Hür Dava Partisi isim yer aldı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. Sırada yer aldı. Peki HÜDA PAR'lı isimler nereden aday gösterildi?