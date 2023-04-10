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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Bankalararası piyasada dolar 19,27, Euro/TL 20,99 seviyesinden işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 8336 liradan satılıyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro alış satış fiyatı nedir? İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi çeyrek, gram, yarım altın anlık fiyatları.

09:20 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Nisan 2023 euro ve altın fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Nisan 2023 euro ve altın fiyatları)

Dolar, 10 Nisan sabahında 19,25 bandının üzerinde yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 19,27 lira, satış fiyatı 19,28 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 20,99 lira alış fiyatı, 21,04 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0900 seviyesinde yer alıyor.

Anlık altın fiyatları ne kadar?

10 Nisan sabahında ons altın 1991 dolara alıcı bulurken, gram altın iç piyasada 1232 liraya el değiştiriyor.

Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;

Çeyrek altın 2092 lira

Yarım altın 4184 lira

Cumhuriyet altını 8336 liradan satılıyor.


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