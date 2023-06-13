Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile ortaklık ve hisse ücreti gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramına az bir süre kala Müslümanlar kurban fiyatları 2023 araştırmasıyla koç, koyun, dana, boğa, inek fiyatlarını öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanı 2023 kurban fiyatlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

Canlı hayvan kilosu ne kadar 2023?

2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Erkek büyükbaş perakende canlı kilogram fiyatı 150 TL, erkek küçükbaş perakende canlı kilogram fiyatı 125 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş perakende canlı kilogram fiyatı 140 TL, dişi küçükbaş koyun perakende canlı kilogram fiyatı 100 TL.

Büyükbaş kurbanlık hissi fiyatı ne kadar?

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar?