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TOKİ Ankara arsa kura çekimi başladı! Gözler kura sonuçları isim listesinde

TOKİ Ankara arsa kurası için başvurularını yapan adaylar heyecanla kura tarihini bekliyorlardı. TOKİ Ankara ili merkez 8 bin müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Kura çekimi saat 10:00'dan itibaren canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ Ankara arsa kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

14:19 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOKİ

TOKİ

İlk Evim Arsa projesi kapsamında Ankara'da gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi canlı yayın ile belirleniyor. Başvuruda bulunan adaylar için TOKİ Ankara arsa kura çekilişi canlı izleme linki haberimizde.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

Ankara Merkez 5.423 müşterek arsa ve 8.000 müstakil arsa kuraları, 6 Mart 2023 Pazartesi günü bugün çekiliyor. Saat 10:00'da başlayan kuralar TOKİ stüdyolarında seyircisiz online olarak yayınlanıyor.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibari ile başladı. Kura çekimi http://toki.tv adresinden ve YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenecek.

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecek.

NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAME

Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınacak.

Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılacak.



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32 dakika önce
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TOKİ Ankara arsa kura çekimi başladı! Gözler kura sonuçları isim listesinde
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