Kayseri TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Kayseri TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, TOKİ Kayseri kura çekimi bugün de devam edecek. İşte Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...
TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman?
TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10-12Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 14 ilçede toplam 4 bin 585 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda çekilecek.
11 Aralık’ta Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar’da kura çekilişi yapılacak. TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.
KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENECEK?
TOKİ Kayseri kura çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerenden canlı olarak yayınlanmakta.TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi için tıklayın
TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?
Toplam 14 ilçe için TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başladı ve 12 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:
- KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT
- KAYSERİ BÜNYAN: 118
- KAYSERİ DEVELİ: 134
- KAYSERİ HACILAR: 400
- KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190
- KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200
- KAYSERİ PINARBAŞI: 200
- KAYSERİ SARIZ: 173
- KAYSERİ TOMARZA: 176
- KAYSERİ YAHYALI: 100
- KAYSERİ YEŞİLHİSAR: 236
KAYSERİ AKKIŞLA: 83 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek
KAYSERİ FELAHİYE: 200 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek
KAYSERİ ÖZVATAN: 75 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek.