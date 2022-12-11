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Kayseri TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Kayseri TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Kayseri TOKİ sonuçları için heyecan devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ projesinde kura çekimleri yapılıyor. TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. TOKİ Kayseri kura çekimi bugün de devam edecek. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde inşa edilecek toplam 4585 konutun hak sahibi, Kayseri TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklanacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

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CANLI Kayseri TOKİ Kura Sonuçları: Kayseri TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı İsim Listesi Öğren
Kayseri TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tüm hızıyla sürüyor. Yayınlanan takvime göre, TOKİ Kayseri kura çekimi bugün de devam edecek. İşte Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ Kayseri kura çekimi ne zaman?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Kayseri kura çekimi 10-12Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 14 ilçede toplam 4 bin 585 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre Merkezi Büyük Salonu'nda çekilecek.

11 Aralık’ta Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar’da kura çekilişi yapılacak. TOKİ Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde kura çekimi başvuru sayısı az olduğundan gerçekleşmeyecek.

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENECEK?

TOKİ Kayseri kura çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerenden canlı olarak yayınlanmakta.

TOKİ Kayseri kura sonuçları isim listesi için tıklayın

TOKİ KAYSERİ KONUTLARI NEREDE?

Toplam 14 ilçe için TOKİ Kayseri kura çekilişi 10 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başladı ve 12 Aralık tarihine kadar devam edecek. İşte, TOKİ Kayseri evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

  • KAYSERİ MERKEZ: 2300 KONUT
  • KAYSERİ BÜNYAN: 118
  • KAYSERİ DEVELİ: 134
  • KAYSERİ HACILAR: 400
  • KAYSERİ İNCESU GARİPÇE: 190
  • KAYSERİ İNCESU SARAYCIK: 200
  • KAYSERİ PINARBAŞI: 200
  • KAYSERİ SARIZ: 173
  • KAYSERİ TOMARZA: 176
  • KAYSERİ YAHYALI: 100
  • KAYSERİ YEŞİLHİSAR: 236

KAYSERİ AKKIŞLA: 83 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ FELAHİYE: 200 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

KAYSERİ ÖZVATAN: 75 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

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