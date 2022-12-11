Kayseri TOKİ sonuçları canlı yayında açıklanıyor! Kayseri TOKİ kura sonuçları ve isim listesi Kayseri TOKİ sonuçları için heyecan devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ projesinde kura çekimleri yapılıyor. TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. TOKİ Kayseri kura çekimi bugün de devam edecek. Merkez, Develi, Hacılar, Yahyalı, Bünyan, İncesu Garipçe, Saraycık, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar, Akkışla, Felahiye, Özvatan ilçelerinde inşa edilecek toplam 4585 konutun hak sahibi, Kayseri TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklanacak. Engelli, genç ve emekli gibi kategorilerde başvuruları alınan Kayseri TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. İşte, 2022 Kayseri TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

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