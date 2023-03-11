|
Reklam
Reklam
Özgün

TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Edirne TOKİ kura çekilişi kapsamında bin 363 konutun hak sahibi belirlenecek. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri yeniden başladı. Yeni takvim ile Edirne’de kuralar 11 Mart 2023 tarihlerinde çekilecek. İşte, Edirne TOKİ kura canlı yayın izleme ekranı ve sonuçları hakkında bilgiler...

08:54 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TOKİ Edirne kura sonuçları

TOKİ Edirne kura sonuçları

TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları belli oluyor. Kahramanmaraş Merkezli deprem nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekilişleri 8 Mart'ta İzmir kurası ile yeniden başlayan TOKİ kura çekimi Edirne’de inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam ediyor. Edirne’de bin 363 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Edirne merkez Hadımağa mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Ahmet Çağlayan
  • Hatice Yelken
  • Yüksel Sazara
  • Fethiye Gavak
  • Mehmet Yıldırım
  • Seçil Alışkan

Edirne TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

Edirne TOKİ kura çekişi yapılacak ilçeler

EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ HADIMAĞA MAHALLESİ 120 konut

EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 284 konut

EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ MESÇİT MAHALLESİ 106 konut

EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ BAYRAMBEY MAHALLESİ 60 konut

EDİRNE İLİ ENEZ İLÇESİ 140 konut

EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ (YENİMUHACİR) 154 konut

EDİRNE İLİ SÜLOĞLU İLÇESİ 120 konut

EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ (KIRCASALİH) 90 konut

EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (ESETÇE) 106 konut

EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (YENİKARPUZLU) 70 konut

EDİRNE İLİ MERİÇ İLÇESİ (SUBAŞI) 100


Diyarbakır TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Diyarbakır TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden tamamlandı. Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen arsa kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Diyarbakır’da müstakil ve hisseli arsa kuralar bugün çekiliyor. Peki Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?
TOKİ kura çekimi son dakika haberleri: Sosyal konut kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi kazananlar yedekler belli oldu mu son durum ne?

TOKİ kura çekiliş sonuçları etap etap açıklanıyor. İlk evim projesi için 14 Eylül’de e-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular tamamlandı. TOKİ'nin yatay mimari olarak, depreme dayanıklı İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ kura çekilişleri açıklanan takvime göre etaplar halinde çekilmekte. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri İzmir ile başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 ilde kuraların düzenleneceğini duyurdu. TOKİ kura çekilişi bugün Edirne konutları için yapılıyor. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden nasıl öğrenilir? İşte il il TOKİ kura çekiliş tarihleri 10 Mart sosyal konuttaki son durum gelişmeleri.

#Edirne TOKİ Kura
#TOKİ Kura Çekimi Canlı
#Edirne TOKİ Kura Sonucu
2 saat önce
default-profile-img
TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları belli oldu mu?
Bakan Akar: Bütün yaralar sarılmadan durmamız mümkün değil
Polonya sınırında hareketlilik: Rusya'nın ardından Belarus için de harekete geçtiler
Orhan Ak takımı motive etmeye çalışıyor: Sahaya odaklanın
Nüfus Müdürlüğü'nden seçim öncesi afetzedeler için 'adres beyanı' bilgilendirmesi
Pakistan 23 Mart'a kadar Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır gönderecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.