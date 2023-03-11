TOKİ Edirne kura sonuçları
TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları belli oluyor. Kahramanmaraş Merkezli deprem nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekilişleri 8 Mart'ta İzmir kurası ile yeniden başlayan TOKİ kura çekimi Edirne’de inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam ediyor. Edirne’de bin 363 konut için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Edirne merkez Hadımağa mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi
- Ahmet Çağlayan
- Hatice Yelken
- Yüksel Sazara
- Fethiye Gavak
- Mehmet Yıldırım
- Seçil Alışkan
Edirne TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.
Edirne TOKİ kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.
Edirne TOKİ kura çekişi yapılacak ilçeler
EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ HADIMAĞA MAHALLESİ 120 konut
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 284 konut
EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ MESÇİT MAHALLESİ 106 konut
EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ BAYRAMBEY MAHALLESİ 60 konut
EDİRNE İLİ ENEZ İLÇESİ 140 konut
EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ (YENİMUHACİR) 154 konut
EDİRNE İLİ SÜLOĞLU İLÇESİ 120 konut
EDİRNE İLİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİ (KIRCASALİH) 90 konut
EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (ESETÇE) 106 konut
EDİRNE İLİ İPSALA İLÇESİ (YENİKARPUZLU) 70 konut
EDİRNE İLİ MERİÇ İLÇESİ (SUBAŞI) 100