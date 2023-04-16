TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları bugün belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin diğer bir kanadı olan arsa kura çekiliş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. TOKİ kura çekilişine hak kazanamayanlar, başvuru ücretinin nasıl geri alınabileceğini sorguluyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl geri alınır?