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Tekirdağ TOKİ kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında açıklanıyor!

TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları listesi bugün canlı yayınla belli oluyor. Tekirdağ TOKİ kura çekilişi kapsamında 2 bin 210 konut hak sahibini bulacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri yeniden başladı. TOKİ Tekirdağ canlı kura çekilişi, 2+1, 3+1 konut çekilişi sonuçları ve isim listesi hakkında detaylar haberimizde.

09:35 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Tekirdağ kura çekilişi

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi

Tekirdağ TOKİ kura çekimi 14 Mart tarihinde Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu, Saray ilçeleriyle devam ediyor. TOKİ kura çekilişi 13 Mart Tekirdağ Çorlu ilçesinde gerçekleşti. Toplam 888 konut 14 Mart Tekirdağ TOKİ kura çekilişi ile hak sahibini bulacak. Noter huzurunda düzenlenen Tekirdağ TOKİ kura çekimi canlı yayın ile izleyenbiliyor. Ayrıca TOKİ kura sonuçları e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ Tekirdağ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir?

TOKİ TEKİRDAĞ CANLI KURA ÇEKİLİŞİ

14 Mart'ta TOKİ Tekirdağ kura çekimi Süleymanpaşa (Zafer Mahallesi) 500, Saray (Ayaspaşa Mahallesi) 150, Muratlı 120, Hayrabolu (Kahya Mahallesi) 48, Hayrabolu (Çerkezüsellim Mahallesi) 70 konut için gerçekleşecek. TOKİ kura çekimi noter huzurunda saat 10:00'da başlıyor ve kuralar İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.


TOKİ TEKİRDAĞ KONUTLARI NERELERE İNŞA EDİLECEK?

Çorlu 2 bin 210 konut kurası 13 Mart 2023

Süleymaniye 500 konut kurası 14 Mart 2023

Saray 150 konut kurası 14 Mart 2023

Muratlı 120 konut kurası 14 Mart 2023

Hayrabolu (Kahya Mahallesi) 48 konut kurası 14 Mart 2023

Hayrabolu (Çerkezmüsellim Mahallesi) 70 konut kurası 14 Mart 2023

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUCU (İSİM LİSTESİ) SORGULAMA

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlar ve isim listesi için sorgulama yapılabilecek.



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#toki kura sonuçları
2 saat önce
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Tekirdağ TOKİ kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında açıklanıyor!
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