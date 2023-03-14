Tekirdağ TOKİ kura çekimi 14 Mart tarihinde Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu, Saray ilçeleriyle devam ediyor. TOKİ kura çekilişi 13 Mart Tekirdağ Çorlu ilçesinde gerçekleşti. Toplam 888 konut 14 Mart Tekirdağ TOKİ kura çekilişi ile hak sahibini bulacak. Noter huzurunda düzenlenen Tekirdağ TOKİ kura çekimi canlı yayın ile izleyenbiliyor. Ayrıca TOKİ kura sonuçları e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ Tekirdağ kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir?