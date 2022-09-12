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Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri

Çarpım tablosu kolay ezberleme püf noktaları veliler ile öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle de ilkokul öğrencilerinin dört işlemi yapabilmeleri için çarpım tablosu bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Veliler çarpım tablosunu nasıl öğretebilirim, çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir, çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri neler? sorularına cevap aramakta. Çarpım tablosunda 9’lar nasıl ezberlenir? Bir çırpıda çarpım tablosu ezberleme tekniklerinin detayları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarpım tablosu kolay nasıl ezberlenir, nasıl öğrenilir? Çarpım tablosu öğrenme teknikleri
Çarpım tablosu nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu ezberlemenin püf noktaları:

Çarpım tablosu dört işlem olarak bilinen çarpma, bölme, çıkarma ve toplama işlemlerini yapmada işe yaramaktadır. Çarpım tablosu çok sayı olduğundan çok karışık ve çok karmaşık görünebilir ancak çarpım tablosunda bulunan tüm sayıları öğrenmenize de gerek yok çünkü çarpım tablosunda her şey iki kere yazıldığından biri ezberendiğinde otomatik olarak diğer çarpım tablosu da ezberlemiş oluyor. Çarpım tablosunda 2X3 = 6 iken aynı durum 3x2 = 6’dır.

Çarpım tablosunda 1’ler tablosu en kolay ezberlenmektedir. Zira hangi sayıyı bir ile çarparsak sonuç o sayı olacaktır. Mesela 1x1 = 1’dir. 1 x 9 = 9’dur. 10’lar tablosu da aynan 1”’ler tablosu gibi çok kolaydır. Bir sayıyla 10’u çarparken sayının sonuna 0 ekliyoruz. 6 kere 10 = 60, 7 kere (7x10) 10 70 gibi.

Çarpım tablosu 9’lar nasıl ezberlenir?

Çarpım tablosunda 9’lar nasıl ezberlenir? 9’u kaç ile çarpıyorsak bir eksiğini yazıyoruz. Örneğin 9’u 2 ile çarpalım. 9 x 2’de 2’nin bir eksiği 1’dir. 1 ile yanındaki sayıyı topladığımızda 9’u vermelidir. 9 x 2 = 18’dir. Yani 9 x 2 = 18’dir. Aynı şekilde çarpım tablosunda 9 x 3 kaç eder? AYnı yöntemi burada da kullanalım. 9 x 3'te 3’ün bir eksiği yani 2 yazılır. İki ile ne toplanırsa 9 eder? Tabi ki 7’dir. Zira bunu şöyle de bulabiliriz 9-7 = 2’dir. Çarpım tablosunda 9’lar basamağını bu şekilde tamlanır.

En hızlı, en çabuk, en kolay, en pratik çarpım tablosu ezberleme
En hızlı, en çabuk, en kolay, en pratik çarpım tablosu ezberleme

Çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir?

Çarpım tablosu ezberleme yöntemleri sık sık internet üzerinden araştırılmakta. Çarpım tablosu ezberleme teknikleri sayesinde matematikte dört işlemi eğlenceli hale getirmek mümkün. Çarpım tablosunu hızlıca öğrenmek ve ezberlemek için pratik bir çok yol bulunmaktadır. Çarpım tablosunun kolay ezberlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan EBA’nın hazırlamış olduğu egzersizler kullanılabilir. EBA çarpım tablosu oyunu için tıklayın

5 sayısı ile çarpılan bütün sayıların birler basamağı ya 0 ya da 5’tir. 5x5=25,5x8=40, 9x5=45 gibi.

İki sayısı her zaman sayıyı ikiye katlar. Sayı kendisi ile toplandığında sonuç iki katına tekabül eder. Örneğin: 3x2=6, 4x2=8, 2x2=4

Çarpım tablosunu ezberleyebilmek için sık sık tekrar yapmak gerekir.

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'LER ÇARPIM TABLOSU

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'LER ÇARPIM TABLOSU

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'LAR ÇARPIM TABLOSU

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

10'LAR ÇARPIM TABLOSU

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

11'LER ÇARPIM TABLOSU

11 x 1 = 11

11 x 2 = 22

11 x 3 = 33

11 x 4 = 44

11 x 5 = 55

11 x 6 = 66

11 x 7 = 77

11 x 8 = 88

11 x 9 = 99

11 x 10 = 110

12'LER ÇARPIM TABLOSU

12 x 1 = 12

12 x 2 = 24

12 x 3 = 36

12 x 4 = 48

12 x 5 = 60

12 x 6 = 72

12 x 7 = 84

12 x 8 = 96

12 x 9 = 108

12 x 10 = 120

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