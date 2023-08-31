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Casper bilgisayar fiyatları

Üniversite öğrencilerine vergisiz olarak hangi bilgisayar ve modellerinin satılacağı ile bilgisayar KDV ve ÖTV’siz fiyatları merak konusu oldu. Casper bilgisayarlar, yüksek performans, uygun fiyat ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Peki Casper vergisiz bilgisayar fiyatları ne kadar? İşte vergisiz satışı yapılacak bilgisayar markaları ve vergisiz Casper bilgisayar fiyatları.

14:08 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Casper bilgisayar fiyatları

Casper bilgisayar fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Hangi model bilgisayarlar vergisiz olarak satın alınacak?

Karar kapsamına giren vergisiz satılacağı söylenen bilgisayar markaları şunlar olması bekleniyor:

  • Casper
  • Monster
  • Excalibur

Casper bilgisayar fiyatları ne kadar?

  1. Casper Nirvana C650 fiyatı
    17.768,00 TL
  2. Casper Nirvana C550 fiyatı
    17.188,00 TL
  3. Casper Nirvana X400 fiyatı
    15.016,00 TL
  4. Casper Nirvana C600 fiyatı
    13.274,00 TL
  5. Casper Nirvana C50 fiyatı
    11.880,00 TL
  6. Casper Nirvana C370 fiyatı
    7.099,00 TL
  7. Casper Nirvana C650 fiyatı
    22.262.00 TL
  • Casper Nirvana AIO A700 fiyatı 15.364,00 TL
  • Casper Nirvana AIO A600 fiyatı 13.971,00 TL

Vergisiz telefon fiyatları ne kadar düşecek?

  • Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Casper hakkında genel bilgiler

Casper, 1991 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticilerinden biridir. Şirket, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, all-in-one bilgisayarlar, oyun bilgisayarları, tabletler ve akıllı telefonlar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Casper bilgisayarlar, yüksek performans, uygun fiyat ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmakta ve kullanıcılarına kapsamlı bir garanti ve destek hizmeti sunmaktadır.

Casper bilgisayar fiyatları, ürün özelliklerine ve konfigürasyonuna göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, Casper bilgisayarlar, piyasadaki benzer ürünlere göre uygun fiyatlı olarak kabul edilmektedir.

Casper bilgisayar en popüler modelleri

Casper bilgisayarların en popüler modelleri arasında
Casper Nirvana C650, Casper Nirvana C550, Casper Nirvana X400, Casper Nirvana C600, Casper Nirvana C500
ve
Casper Nirvana C370
bulunmaktadır. Bu modeller, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

Casper bilgisayar satın almak isteyen kullanıcılar, Casper'ın resmi web sitesi veya yetkili satıcılarından yararlanabilirler.

Casper bilgisayarların özellikleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Casper'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Casper bilgisayarlar özellikleri

İşte Casper bilgisayarların bazı özellikleri:

Yüksek performans
: Casper bilgisayarlar, Intel ve AMD'nin son nesil işlemcileri ve grafik kartlarıyla donatılmıştır. Bu sayede, kullanıcılara yüksek performanslı bir deneyim sunmaktadır.
Uygun fiyat
: Casper bilgisayarlar, piyasadaki benzer ürünlere göre uygun fiyatlı olarak kabul edilmektedir.
Modern tasarım
: Casper bilgisayarlar, modern tasarımlarıyla dikkat çekmektedir.
Müşteri memnuniyeti
: Casper, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmakta ve kullanıcılarına kapsamlı bir garanti ve destek hizmeti sunmaktadır.
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları
Vergisiz telefon ve bilgisayar kaç para olacak? İşte marka marka vergisiz telefon fiyatları

Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı 2. tur seçim sonrası gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından gençlere verilen müjdeler tekrar aranmaya başladı. Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamıştı. Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacak. Vergi muafiyetinin ne kadar olacağı açıklanmadı ancak verginin tamamen sıfırlanması durumunda telefonlarda yüzde 50’ye varan indirim olacak. Bakan Mehmet Şimşek vergisiz telefon satışı düzenlemesine ilişkin son durumu paylaştı. Peki ÖTV'siz cep telefonu fiyatları ne kadar? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları kaç TL? İşte vergisiz cep telefon fiyatları.

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