Casper bilgisayar fiyatları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Hangi model bilgisayarlar vergisiz olarak satın alınacak?
Karar kapsamına giren vergisiz satılacağı söylenen bilgisayar markaları şunlar olması bekleniyor:
- Casper
- Monster
- Excalibur
Casper bilgisayar fiyatları ne kadar?
- Casper Nirvana C650 fiyatı17.768,00 TL
- Casper Nirvana C550 fiyatı17.188,00 TL
- Casper Nirvana X400 fiyatı15.016,00 TL
- Casper Nirvana C600 fiyatı13.274,00 TL
- Casper Nirvana C50 fiyatı11.880,00 TL
- Casper Nirvana C370 fiyatı7.099,00 TL
- Casper Nirvana C650 fiyatı22.262.00 TL
- Casper Nirvana AIO A700 fiyatı 15.364,00 TL
- Casper Nirvana AIO A600 fiyatı 13.971,00 TL
Vergisiz telefon fiyatları ne kadar düşecek?
- Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.
Casper hakkında genel bilgiler
Casper, 1991 yılında kurulmuş, Türkiye'nin en büyük bilgisayar üreticilerinden biridir. Şirket, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, all-in-one bilgisayarlar, oyun bilgisayarları, tabletler ve akıllı telefonlar olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Casper bilgisayarlar, yüksek performans, uygun fiyat ve modern tasarımlarıyla öne çıkmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmakta ve kullanıcılarına kapsamlı bir garanti ve destek hizmeti sunmaktadır.
Casper bilgisayar fiyatları, ürün özelliklerine ve konfigürasyonuna göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, Casper bilgisayarlar, piyasadaki benzer ürünlere göre uygun fiyatlı olarak kabul edilmektedir.
Casper bilgisayar en popüler modelleri
Casper bilgisayar satın almak isteyen kullanıcılar, Casper'ın resmi web sitesi veya yetkili satıcılarından yararlanabilirler.
Casper bilgisayarların özellikleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Casper'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Casper bilgisayarlar özellikleri
İşte Casper bilgisayarların bazı özellikleri: