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İlk cemre ne zaman düşecek? 2024 cemre tarihleri

İlk cemre düşme tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki Şubat ayı içerisinde düşecek. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, toplamda üç tane olduğuna inanılıyor. İşte, 2024 cemre düşme tarihleri...

16:03 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cemre
Cemre

Kış ayının sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2024 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, cemre ne zaman düşecek? 2024 yılı cemre düşme tarihleri ne zaman?

İlk cemre ne zaman düşecek 2024?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

2024 yılı cemre düşme tarihleri ne zaman?

İlk cemre havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre nedir? Cemre düşmesi ne anlama gelir?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.




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19 saat önce
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