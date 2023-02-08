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Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi?

Kahramanmaraş depreminde Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak 10 ilde ölü sayısını 8 bin 574'e ulaştı. Depremde hayatını kaybedenlerin cenaze defin işlemleri yapılması gerekiyor. Cenaze kefenlenmeden gömülür mü, nasıl defnedilir? İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması.

16:18 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cenaze defni

Cenaze defni

6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,7 saat 04:26'da ise Gaziantep Nurdağı'nda 6,4 büyüklüğünde yaşanan depremde bilanço ağırlaşıyor. İki büyük depremde 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti. Depremde vefat eden vatandaşlar dini kurallara uygun olarak defnedilecek. Ölenlerin yakınları cenaze defin işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini merak ediyor. Cenaze nasıl defnedilir, kefensiz defin olur mu? İşte Dİyanet'in konuya ilişkin açıklaması...

CENAZE NASIL DEFNEDİLİR? (DİYANET AÇIKLAMASI)

Cenazenin yıkanmasından sonra, usulüne uygun olarak hazırlanmış bezlerle sarılıp örtülmesine kefenleme (tekfin) denir. Cenazenin kefenlenmesi, müslümanların üzerine farz-ı kifâyedir. Kefenleme geride kalanların vefat eden mümine karşı cenaze namazı ile birlikte yerine getirecekleri son iki görevden biridir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden birisi (ölen) din kardeşinin cenazesinin teçhiz ve tekfinini üstlendiği zaman bu işi güzelce yapsın.” (Müslim, Cenâiz, 49; İbn Mâce, Cenâiz, 12) buyurmuştur.

Kefenleme erkekler için gömlek, izâr ve lifâfe olmak üzere üç parça; kadınlar için bunlara ilaveten, başörtüsü ve göğüs örtüsü olmak üzere beş parça bez ile yapılır.

Yeterli kefen örtüsü bulunamaması halinde, erkekler için izâr ve lifâfe olmak üzere iki parça; kadınlar için de bunlarla birlikte başörtüsü olmak üzere üç parça bez ile yetinilir. Bunların da bulunamaması halinde ise vücudun bütününü örtecek bir bez yeterli olur. (Müslim, Cenâiz, 44). Bu durumda kadın ve erkeğin kefenlenmesi arasında fark yoktur.

Kefenin parçalarından biri olan gömlek, cenazeyi boyundan ayaklara kadar; ‘izâr’ baştan ayaklara kadar örten iki bezdir. ‘Lifâfe’ ise, baştan ayağa kadar örten bez olup kefenin en üstüne gelen parçasıdır. Bu, ayak ve baş tarafından bağlanması için biraz daha uzundur.

Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ölülerinizi beyaz kefenle kefenleyiniz.” (İbn Mâce, Cenâiz, 12) buyurmuştur.

İslam’a göre, ölü kefenlenmeden üzerindeki elbiseyle gömülemez. Ancak Allah yolunda savaşırken şehid düşen kimse bundan müstesnadır. Hem dünya hem de ahiret bakımından şehid sayılanlar kefenlenmez, namazları kılındıktan sonra kanlı elbiseleriyle defnedilir, zira onların kefenleri, üzerlerindeki elbiseleridir.



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1 saat önce
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Cenaze kefenlenmeden elbisesiyle gömülebilir mi?
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