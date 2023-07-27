Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Transfer sezonunda hareketli günler geçiren Fenerbahçe, bu sezon İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğun ucundan dönen Arsenal’in başarılı orta saha oyuncusu Jorginho’yu takibe aldı. Yıldız futbolcu Jorginho’nun menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öğrenildi. Szymanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye daha yapmak sarı-lacivertli yönetimin bu konuda nasıl bir karar alacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Jorginho kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.