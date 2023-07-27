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Fenerbahçe Cengiz Ünder ile anlaştı mı?

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sezonda hem Avrupa’da hem de ligde iyi bir derece elde etmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertliler uzun süredir takipte olduğu Marsilya forması giyen Cengiz Ünder’i kadrosuna katmaya çalışıyor. Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan milli futbolcu Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor. Marsilya, Cengiz Ünder için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Sarı-lacivertliler ise bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bitirmeyi hedefliyor. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte detaylar.

12:29 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı. Fransız ekibi, milli futbolcu için 15 milyon Euro talep ederken sarı lacivertliler bu rakamı düşürmek istiyor. Bu sezon transferde hızlı davranan Kanarya, Dzeko, Tadic, Djiku, Becao, Szymanski, Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz olmak üzere tam 8 oyuncu transfer etti. Peki, Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı mı? İşte detaylar.

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞMA SAĞLADI MI?

İlk başlarda Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmayan milli oyuncunun, daha sonradan fikrinin değiştiği ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Fenerbahçe ile masaya oturan Cengiz Ünder, prensip anlaşması sağladı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalaması ve senelik 2.4 milyon euro ücret ödemesi bekleniyor.

Marsilya ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Fransız kulübünün istediği 15 milyon eurodan aşağıya inmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin 7 milyon euroluk teklifi reddedilirken, bu transferin 10 milyon euro civarında bitmesi bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon 46 maçta süre alan Cengiz Ünder, 5 gol ve 6 asistle oynadı.



#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Marsilya
#transfer haberleri
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