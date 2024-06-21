|
Özgün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı hangi illerde var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve Malatya’nında yer aldığı 51 ilde 865 muhtelif arsayı satışa sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı peşinat ve vade sayısı nedir, açık artırma asa satışı ne zaman? Devlet arsa ihalesi ne zaman? İşte başvuru tarihi ve detayları.

16:42 - 21/06/2024 vendredi
Güncelleme: 16:47 - 21/06/2024 vendredi
Yeni Şafak
Açık artırma arsa satışı olan iller listesi
Açık artırma arsa satışı olan iller listesi

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı peşinat ve vade sayısı nedir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açık artırma asa satışı ne zaman? İşte detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı peşinat ve vade sayısı nedir?

51 ilin merkezi noktalarındaki 865 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı hangi illerde var?

Özellikle ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayan vatandaşlar; İstanbul’da 31, Ankara’da 37, Malatya’da 139, Mardin’de 16, Samsun’da 113 ve Şanlıurfa’da 119 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açık artırma asa satışı ne zaman?

Online katılım sağlanabilecek açık artırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece / İstanbul’da yapılacak açık artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verilebilecek.

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#açık artırma arsa satışı
#İstanbul arsa satışı
il y a 39 minutes
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF bahar dönemi final sınav yerleri açıklandı mı? 2024 AUZEF sınav giriş belgesi öğrenme