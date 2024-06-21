Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 51 ilde, 865 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı peşinat ve vade sayısı nedir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açık artırma asa satışı ne zaman? İşte detaylar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı peşinat ve vade sayısı nedir?

51 ilin merkezi noktalarındaki 865 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10:30’da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asa satışı hangi illerde var?

Özellikle ev yapmak isteyen ve iş yerine uygun arsa arayan vatandaşlar; İstanbul’da 31, Ankara’da 37, Malatya’da 139, Mardin’de 16, Samsun’da 113 ve Şanlıurfa’da 119 muhtelif arsa için alıcılar gün sayıyor. Yüksek talep olan illerde katılım için başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açık artırma asa satışı ne zaman?

Online katılım sağlanabilecek açık artırmalar 9-10-11 Temmuz günleri saat 10.30'da yapılacak