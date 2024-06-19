TOKİ İLK EVİM ARSALARDA SON DURUM NEDİR?
İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim Arsa” projesinde bazı projelerde imar çalışmasını tamamladı. Sosyal medya üzerinden bir vatandaş ‘İstanbul müstakil arsaların konumu nerede olduğunun bilgisini açıklarmısınız?’ sorusunu sordu. Bu soruya TOKİ’den İstanbul’da müstakil arsa yerlerinin nerede olacağına ilişkin iki ilçenin adı zikredilerek cevap verildi.
İSTANBUL’DA TOKİ MÜSTAKİL VE MÜŞTEREK ARSA YERLERİ NEREDE OLACAK?
İSTANBUL TOKİ ARSALARI NE OLDU?
Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır. Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.