Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alımı Lisans mezunu adaylardan yapılacak. İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 6864 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gerekli düzenleme yapılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar” çerçevesinde mülakat sonucuna göre ilan metninde belirtilen şartlar dahilinde 500 Sözleşmeli Personel alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere her bir branş için ilana çıkılan kadro sayısının 2 katı kadar aday sözlü mülakata tabi tutulacak. Adayların başvurularını 27 Mart 2023 tarihine kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AFET bölgesi olarak sayılan İllerde görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Buna göre alım yapılacak kadrolar ise;

223 İnşaat Mühendisi 25 Harita Mühendisi 35 Makine Mühendisi 35 Elektrik – Elektronik Mühendisi 35 Çevre Mühendis 20 Jeoloji Mühendisi 20 Jeofizik Mühendisi 33 Mimar 25 Şehir Plancısı 28 Avukat 21 Uzman

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Çevre Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " gibi nitelikler aranacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı KPSS şartı nedir?

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı yaş şartı nedir?

Son başvuru günü itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak. (27.03.1983 ve sonrası doğumlu olmak)

İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübelerin değerlendirilmesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında başvuruda bulunulan branş ile ilgili/alakalı meslek kodlarından lisans mezuniyetinden sonra yatan sigortalı hizmet süreleri değerlendirmeye alınacaktır.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı inşaat mühendisi alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı harita mühendisi alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı makine mühendisi alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği” lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı elektrik –elektronik mühendisi alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği” lisans mezunu olmak

Çevre Mühendis Alımı Şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı jeoloji mühendisi alımı şartları:

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı jeofizik mühendisi alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümünden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı mimar alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümünden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı şehir plancısı alımı şartları

Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümünden lisans mezunu olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı avukat alımı şartları