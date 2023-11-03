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Cezayir Cumhurbaşkanına İsrail ile savaşa girme yetkisi verildi: Ülkenin askeri gücü nedir?

Cezayir Parlamentosu'nda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin oyuyla Cumhurbaşkanı Tebbun'a, İsrail'le savaşa girme yetkisi tanındı. Peki Cezayir askeri gücü ne kadar? Yemen’in ne kadar askeri, silahı var?

15:45 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:49 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cezayir ordu gücü

Cezayir ordu gücü

Cezayir Parlamentosu'nda yapılan oylamada bütün milletvekillerinin olumlu oyuyla Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a İsrail'e karşı savaşa girme yetkisi verildi. Peki Cezayir'in kaç askeri var? Kara, deniz ve hava gücü ne kadar?

Cezayir ordu gücü nedir?

Cezayir Kara Kuvvetleri, Cezayir'i karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Bu kuvvet 1962 yılında kurulmuştur. Cezayir Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir.

Personel sayısı: 315.000

975 Tank

1.898 Zırhlı Araç

250 Kundağı Motorlu Silahlar

350 Çekili Topçular

148 Çoklu Roketatarlar

Cezayir Kara Kuvvetleri gücü

Servis Tabancaları:

-Glock 17

-SIG sauer P226

-Smith & Wesson MP

-Beretta 92

-Makarov PM

-Mle. 1950

Makineli Tabancalar:

-Beretta M12 Kolluk kuvvetleri tarafından kullanılır, yerli üretim)

-HK MP5 Kolluk kuvvetleri ve özel kuvvet unsurları tarafından kullanılır)

Piyade Tüfekleri:

-AK-47/AKM (Standart servis tüfeği, yerli üretim)

-AK-103/105 (Çeşitli birimler tarafından kullanılır)

-AK-101

-Type 81

-Zastava M21

-Steyr AUG-A1

-HK G3

Makineli Tüfekler:

-PKM

-RPK

-RPD

-FN MAG

Keskin Nişancı Tüfekleri:

-SVD Dragunov

-Steyr SSG69

-SIG sauer SSG3000

-Accuracy International AX

-Sako TRG 42

-Zastava M93

-KSVK 12.7

Anti-Tank Silahları:

-RPG-7

-AT-3 Sagger (200+ atıcı)

-AT-4 Spigot (100+ atıcı)

-AT-14 Kornet (218 atıcı)

Tanklar:

-T-90SA

-T-72A/AV

-T-55AMV

ZPT/ZMA:

-BMPT Terminator II (300 adet)

-BMPT-62 300+ adet, BMP-2 Brezhok kulesi ile modifiye edilmiş T-62 modeli)

-BMP-2M Berezhok (304 adet, Rusya tarafından kapsamlı olarak modernize edildiler)

-BMP-1 (760 adet, Rusya tarafından modernize edildiler)

-Boxer (0+500 adet sipariş edildi, lisans altı olarak üretilecekler)

-BTR-80A (150 adet, bir kısmı AT-14 Kornet füze atıcıları ile modifiye edildi)

-BTR-60BP (542 adet)

-Fahd-240/280 (293 adet)

-Panhard AML-60 (50 adet, AT-14 Kornetfüze atıcıları ile modifiye edildiler)

-Panhard M-3 (40 adet)

-TPz Fuchs (1034 adet)

-International MaxxPro (100+ adet, özel kuvvetler (104. RMO & 106.RMO) tarafından kullanılır)

-Humvee (100+ adet)

-Nimr (1000+ adet, lisans altı olarak üretilmekteler)

-Otokar ZPT (200-250 adet)

Çekili Obüs Sistemleri:

-D-30 (190 adet)

-D-55 (80 adet)

-M-46 (100 adet)

Motorlu Obüs Sistemleri:

-PLZ-45 (54 adet)

-2S1 Gvozdika (150 adet)

-2S3 Akatsiya (30 adet)

ÇNRA Sistemleri:

-BM-30 Smerch (18 adet)

-BM-21 Grad (48 adet)

-SR-5 (70 adet)

-TOS-1A (52 adet)

Balistik Füzeler:

-Iskander-E (48 adet atıcı)

Cezayir Hava Kuvvetleri gücü

Savaş Uçakları:

-Su-30MKA Flanker-C (57 adet +16 adet daha sipariş edildi)

-MiG-29 Fulcrum (46 adet (32 MiG-29S + 14 MiG29M2))

Saldırı Uçakları:

-Su-24M2 Fencer (22 adet)

Kargo Uçakları:

-C-130H Hercules (15 adet, +4 adet C-130J daha sipariş edildi)

-IL-76 Candit (11 adet)

-CASA C-295t)

-ATR 72-600

Tanker Uçakları:

-IL-78 Midas

Saldırı Helikopterleri:

-Mi-24 Mk-II

-Mi-28

Genel Maksat Yük Helikopterleri:

-Mi-17 Hip-H (74 adet)

-Mi-26 Halo (14 adet)

-AS-355 Ecureuil (12 adet)

-Agusta Westland AW139

-Agusta Westland AW189

Hava Savunma Sistemleri:

-S-300 PMU-2 (8 batarya)

-HQ-9 (2 batarya)

-BUK M2E (2+ batarya-8+ atıcı)

-S-125 Pechora (5 batarya-20 atıcı)

-S-75 Dvina (6 batarya-24 atıcı)

-SA-6 Gainful (10 batarya-40 mekanize atıcı)

-SA-8 Osa (8 batarya-32 mobil atıcı)

-SA-9 Gaskin 46 mobil atıcı)

-Pantsir-S1 (108 mobil atıcı)

Cezayir Deniz Kuvvetleri gücü

Fırkateynler:

-MEKO A200 (2 adet +2 adet daha teslim edilecek)

-Koni Sınıfı (3 adet, Rusya tarafından modernize edildiler)

Korvetler:

-Adhafer Sınıfı (3 adet)

-Nanuchka Sınıfı (3 adet, Rusya tarafından modernize edildiler)

-Type 056 Sınıfı (0+6 adet sipariş edildi)

-Steregushchiy Sınıfı 0+3 adet sipariş edildi)

Hücumbotlar:

-Djebel Chenoua Sınıfı (4 adet)

-Osa II Sınıfı (8 adet)

Denizaltılar:

-Gelişmiş Kilo Sınıfı 4 adet)

-Kilo Sınıfı 4 adet)

Amfibi Çıkartma Vasıtaları:

-San Giorgio Sınıfı LPD (1 adet)

-Kalaat Beni Hammed Sınıfı LST 2 adet)

-Polnocny Sınıfı LST (1 adet)

DSH Helikopterleri:

-Westland Super Lynx (10 adet)

-Agusta Westland AW139 3 adet)

Genel Maksat Yük Helikopterleri:

-Agusta Westland AW139 Merlin (5 adet)


#Cezayir ordusu
#Cezayir ordu gücü
#Cezayir ordusu askeri gücü
1 saat önce
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