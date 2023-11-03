Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree Filistin'in yanında olduklarını belirterek İsrail'e savaş açtıklarını tüm dünyaya ilan etti. Saree, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e çok sayıda füze ve İHA ile saldırılar düzenlediklerini de açıkladı. Peki Yemen askeri gücü ne kadar? Yemen’in ne kadar askeri, silahı var?