ChatGPT'yi kullanmak isteyen kişiler 23 Ocak 2025 Perşembe saat 15:00 sıralarında başlayan bir sorun nedeniyle erişim sıkıntısı yaşıyor. Peki ChatGPT çöktü mü? ChatGPT'ye ne oldu? ChatGPT'ye neden erişilemiyor? İşte detaylar...

ChatGPT'ye ne oldu? ChatGPT çöktü mü?

OpenAI, sistemi geliştirmek amacıyla düzenli olarak bakım çalışmaları yapıyor. Hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcıları etkileyen sorun kapsamında servisi kullanmak isteyenlerin bir çoğu “Oops! Oturumunuzu açarken bir sorunla karşılaştık” hata mesajlarıyla karşılaştı.

OpenAI'dan ChatGPT açıklaması geldi mi?

ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, sorunu hızlı bir şekilde kabul ederek sorunu tespit ettiklerini ve bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor.







