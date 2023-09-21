ChatGPT

, kullanıcıların sorularını ve isteklerini anlamak ve onlara yanıt vermek için tasarlanmıştır. Chatbot, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerinden yararlanarak, kullanıcıların sorularını kapsamlı ve bilgilendirici bir şekilde yanıtlamakta. ChatGPT, kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için de kullanılmakta. ChatGPT, kullanıcılar için özetler oluşturabilir, çeviriler yapabilir ve özel içerikler üretebilmekte.