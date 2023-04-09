CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM İSTESİ
14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP Antalya milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi de belli olmaya başladı. CHP Antalya milletvekili adayları da belli oldu. CHP aday listesinde Saadet Partisi adayı Şereffettin Kılıç ile Gelecek Partisi adayı Serap Yazıcı Özbudun’un da yer aldığı görüldü. İşte CHP Antalya milletvekili aday listesi.
CHP Antalya milletvekili adayları isim listesi (14 Mayıs 2023 seçimleri)
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök