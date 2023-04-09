AK Parti'nin 14 Mayıs seçimi için 600 kişilik milletvekili aday listesi seçmenlerin merak ettiği konuların başında yer alıyor. AK Parti milletvekili listesinde sürpriz isimlerin olacağını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. AK Parti İzmir milletvekili adayları ne zaman açıklanacak, listede kimler var? soruları cevabını buluyor. Siyasi partiler, milletvekili adaylarına ilişkin listeyi bugün saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde sıkı çalıştığı AK Parti İzmir milletvekili aday listesi açıklandığı anda haberimizde olacak. İşte son anket sonuçlarına göre AK Parti ve diğer partilerin oy oranları.