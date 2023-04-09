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CHP Antalya milletvekili 14 Mayıs seçimleri aday listesi belli oldu

CHP Antalya milletvekili adayları belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bugün verecek. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başlandı. Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. İşte CHP Antalya milletvekili aday listesi.

12:03 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM İSTESİ

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM İSTESİ

14 Mayıs 2023 seçimleri için CHP Antalya milletvekili adayları belli olmaya başladı. CHP, 28. dönem milletvekili aday listesini bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edecek. Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesine saatle kale CHP’nin 2023 seçimleri için milletvekili adayları listesi de belli olmaya başladı. CHP Antalya milletvekili adayları da belli oldu. CHP aday listesinde Saadet Partisi adayı Şereffettin Kılıç ile Gelecek Partisi adayı Serap Yazıcı Özbudun’un da yer aldığı görüldü. İşte CHP Antalya milletvekili aday listesi.

CHP Antalya milletvekili adayları isim listesi (14 Mayıs 2023 seçimleri)

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök



#Antalya CHP milletvekili adayı isimleri
#chp milletvekili aday listesi
#2023 seçimleri
7 dakika önce
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