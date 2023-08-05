Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam yöresel bir lezzet olan Batırık yemeği yapılması istendi. Bu tarifi ilk kez duyan izleyiciler Batırık tarifinin ne olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Sulu salata olarak da bilinen Batırık yemeği, Akdeniz bölgesinde birçok ilde özellikle Mersin'de sevilerek tüketilen bir yemek. Bulgur ve salata malzemeleriyle yapılan Batırık, soğuk şekilde servis edilir. Peki Batırık nasıl yapılır? Tarifin malzemeleri neler? Batırık tarifinin püf noktaları neler? İşte tarifle ilgili tüm detaylar.