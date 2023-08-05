|
Özgün

Çiğ Köfte Nasıl Yapılır? Çiğ Köfte Malzemeleri, Yapılışı, Püf Noktaları

Urfa başta olmak üzere Güney Doğu'nun en sevilen tariflerinden biri olan çiğ köfte evde de kolay yapılabilir. Yoğurması biraz zahmetli kabul edilen çiğ köftenin malzemeleri evde genellikle bulunan malzemelerdir. "Çiğ köfte tarifi nasıl yapılır?" Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, çiğ köfte kaç dakika yoğurulur, hangi baharatlar konulur? İşte nefis orjinal çiğ köfte tarifi haberimizde.

08:54 . 5/08/2023 Saturday
Yeni Şafak
çiğ köfte tarifi

çiğ köfte tarifi

Çiğ Köfte tarifi nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırılan tariflerden birisidir. Genel olarak dışarıda tüketilse de evde yapmayı tercih eden birçok kişi bulunmaktadır. Tam kıvamında çiğ köfte yapmak için ise bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler
  • 2,5 su bardağı esmer bulgur
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı isot
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet soğan
  • 1 adet limon suyu

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Bulguru derince bir kaba alın ve üstüne 1,5 bardak sıcak suyu gezdirin. Üstünü kapatıp 10 dakika beklemeye alın. Bulgur kabarırken soğanı robottan çekin ve tel bir süzgeçte bastırarak suyunu sıkın. Otu da bir kaseye alın ve üstüne sıcak su ekleyip 5 dakika kadar beklemeye alın. Bulgur kabardıktan sonra, mutfak robotuna kabarmış bulguru alın ve üstüne, robottan çektiğiniz kuru soğanı, ıslanmış isotu(suyuyla birlikte), limon suyunu, nar ekşisini, zeytinyağını, tuzu , salçayı ve kırmızı biberi ekleyip, robottan ara ara durdurarak 10 dakika kadar çekin.

Sonra bir kaba alın ve elinize birkaç dakika daha yoğurup şekillendirin. Bolca marul, domates ve limonla servis edin. Afiyetler olsun!

ÇİĞ KÖFTE NE KADAR, KAÇ DAKİKA YOĞURULUR?

Çiğ köfte tekniğine uygun yoğrulurken.

1 saat 20 dk boyunca (ortalama) tekniğine uygun olarak yoğurma sürer.

#çiğk köfte
#masterchef
#masterchef çiğ köfte
#çiğ köfte baharatları
#çiğ köfte yoğruluşu
#çiğ köfte tarifi
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dimitri Payet Konyaspor ile anlaştı mı?