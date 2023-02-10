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Cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında mucize olarak kurtarılan kişiler umudu artırırken, depremde hayatını kaybedenlerin haberleri de gelmeye devam ediyor. 10 Şubat 2023 depremin 5. günü cimnastik anstrenörü Fatma Özbaytemur'un depremde hayatını kaybettiği duyuruldu.

13:47 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenörlerinden Fatma Özbaytemur'un "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Artistik cimnastik antrenörlerimizden Fatma Özbaytemur'un, Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Antrenörümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.



#adıyaman
#Fatma Özbaytemur
#Kahramanmaraş
#Türkiye Cimnastik Federasyonu
1 saat önce
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Cimnastik antrenörü Fatma Özbaytemur depremde hayatını kaybetti
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