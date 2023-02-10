Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla depremzedelerin tahliyesine devam ediyor. AFAD 10 Şubat 2023 tahliyelere ilişkin dın durumu paylaştı.