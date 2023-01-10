Türkiye’de bir ilk: Aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli

Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X, elektrikli e-C4 X versiyonuyla birlikte aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu.

CİTROEN C4 X VE e-C4 X ÖZELLİKLERİ NELER?

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Yenilenen model yelpazemize ek olarak markamızın yüksek adetlere ulaşmasındaki kilit modelimiz Citroen C4 X’i, lansman anından itibaren hem benzinli hem dizel motor seçeneklerinin yanı sıra yüzde 100 elektrikli versiyonunu da aynı anda satışa sunarak ülkemizde bir ilke imza atıyoruz. Böylelikle otomobil severlere daha önce sunulmamış bir seçme özgürlüğü sağlıyoruz. Sadece geniş motor seçenekleriyle değil, 4 farklı donanım paketi ve özgün tasarımıyla da Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X, müşterilerin bakış açısına göre konumlanan bir otomobil olacak. Yeni Citroen C4 X ve elektrikli e-C4 X, kompakt 4 kapılı otomobil ile kompakt SUV tasarım kodlarının birleştirerek, sınıflararası yepyeni bir tür olarak otomobil severlerin kalbini fethetmek için yollara çıkıyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tamamen elektrikli e-C4 X, içten yanmalı versiyonlardan farklı olarak Citroen resmi web sitesi üzerinden online satışa sunulurken, otomobili satın alan müşteriler, Türkiye’de seçili 18 bayiden araçlarını teslim alabiliyorlar. Kompakt sınıfta geleneksel 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4 X, 4,6 metre uzunluğunda geniş hacimli ve 4 kapılı bir otomobilde "Fastback Tasarım" ile farklılaşıyor.

4 FARKLI DONANIM PAKETİ

Açıklamaya göre, Citroen C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli e-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor. Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.

REKLAM

Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroen C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: AYNI ANDA HEM BENZİNLİ HEM DİZEL HEM DE ELEKTRİKLİ

Açıklamada verilen bilgilere göre, Citroen C4 X model ailesi, aynı anda elektrikli dahil olmak üzere 3 farklı güç ünitesiyle yollara çıkan ilk model olma ünvanıyla da dikkati çekiyor.

REKLAM

Citroen C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip. Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, yüksek performans ve verimliliğinin en iyi sağlandığı EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile birleştiriyor. Citroen C4 X modellerinin ortalama yakıt tüketimleri 4,3 ile 4,9 lt/100 km ortalamada (WLTP) gerçekleşiyor. Citroen elektrikli e-C4 X ise 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyle, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika oluyor. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli e-C4 X’in menzili 360 km olarak açıklandı.

REKLAM

Ayrıca C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan C4 X, geniş arka diz mesafesi, Citroen Advanced Comfort Programı kapsamındaki Advanced Comfort Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ile üstün konfor seviyesine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Citroen C4 X ve e-C4 X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılara önemli avantajlar sunmasıyla da dikkati çekiyor.

CİTROEN C4 X VE e-C4 X FİYATI NEDİR?

Lansmana özel olarak 722 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Citroen C4 X model ailesi, aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli seçenekleriyle pazardaki yerini almasıyla da dikkati çekiyor. Böylelikle Türkiye otomotiv pazarında bir ilki daha gerçekleştiren Citroen, müşterilerin kendilerine en uygun versiyonu seçebilme özgürlüğünü sağlıyor. Citroen C4 X ve Citroen elektrikli e-C4 X ayrıc geleneksel 4 kapılı otomobil veya SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için de zarif bir tasarım yaklaşımı gösteriyor.

REKLAM