Nissan Ariya fiyatı ve özellikleri

Nissan'ın ilk tamamen elektrikli coupe crossover modeli Ariya geliyor. Güçlü motoru ve sessiz çalışması benzersiz bir atmosfer sunan modelin otonom sürüş özellikleri ve 500 kilometre menzil sunan elektrikli motoru oldukça iddialı görünüyor.
NİSSAN ARİYA HANGİ PAKETLER OLACAK?
> Ariya Premiere
> Ariya Venture+
> Ariya Evolve+
> Ariya Platinum+
NİSSAN ARİYA DONANIM ÖZELLİKLERİ
MENZİL
Gerçek Menzil Tahmini 315 – 655 km arası.
Şehir – Soğuk Hava 450 km
Otoyol – Soğuk Hava 315 km
Kombine – Soğuk Hava 375 km
Şehir – Hafif Hava 655 km
Otoyol – Hafif Hava 400 km
Kombine – Hafif Hava 505 km
PERFORMANS
Hızlanma 0 – 100 km/s 7.6 saniye
En yüksek hız 160 km/s
Elektrik Aralığı 445 km
Toplam güç 178 kW (242 PS)
Toplam Tork 300 Nm
PİL VE ŞARJ
Pil Kapasitesi 90.0 kWh
Pil Kullanılabilirliği 87,0 kWh
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Uzunluk 4595 mm
Genişlik 1850 mm
Boy uzunluğu 1660 mm
Dingil açıklığı 2775 mm
Yüksüz Ağırlık (AB) 2000 kg
Kargo Hacmi 468 litre
Çekme Ağırlığı Frenli 1500 kg
NİSSAN ARİYA FİYATI NE KADAR OLACAK?
Nissan Ariya, giriş seviyesinde 44 bin 485 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 2022 sonunda ABD’de satışa çıkması beklenen aracın önce önden çekişli versiyon ile daha sonra ise diğer versiyonlarla geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra en üst paketin de 60 bin 190 dolardan satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.