Nissan Ariya fiyatı ve özellikleri

Nissan'ın ilk tamamen elektrikli coupe crossover modeli Ariya geliyor. Güçlü motoru ve sessiz çalışması benzersiz bir atmosfer sunan modelin otonom sürüş özellikleri ve 500 kilometre menzil sunan elektrikli motoru oldukça iddialı görünüyor.

NİSSAN ARİYA HANGİ PAKETLER OLACAK?

> Ariya Premiere

> Ariya Venture+

> Ariya Evolve+

> Ariya Platinum+

NİSSAN ARİYA DONANIM ÖZELLİKLERİ

MENZİL

Gerçek Menzil Tahmini 315 – 655 km arası.

Şehir – Soğuk Hava 450 km

Otoyol – Soğuk Hava 315 km

Kombine – Soğuk Hava 375 km

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Şehir – Hafif Hava 655 km

Otoyol – Hafif Hava 400 km

Kombine – Hafif Hava 505 km

PERFORMANS

Hızlanma 0 – 100 km/s 7.6 saniye

En yüksek hız 160 km/s

Elektrik Aralığı 445 km

Toplam güç 178 kW (242 PS)

Toplam Tork 300 Nm

PİL VE ŞARJ

Pil Kapasitesi 90.0 kWh

Pil Kullanılabilirliği 87,0 kWh

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Uzunluk 4595 mm

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Genişlik 1850 mm

Boy uzunluğu 1660 mm

Dingil açıklığı 2775 mm

Yüksüz Ağırlık (AB) 2000 kg

Kargo Hacmi 468 litre

Çekme Ağırlığı Frenli 1500 kg

NİSSAN ARİYA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Nissan Ariya, giriş seviyesinde 44 bin 485 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 2022 sonunda ABD’de satışa çıkması beklenen aracın önce önden çekişli versiyon ile daha sonra ise diğer versiyonlarla geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra en üst paketin de 60 bin 190 dolardan satışa çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

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