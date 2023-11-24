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Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara 5000 TL emekli ikramiyesi! ÇKS nedir, nasıl alınır?

Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi detayları gündemde çiftçi emeklileri tarafından araştırılıyor. 5000 TL emekli ikramiyesi çalışmayan emeklilere verilmişti. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara ise 5 bin TL ikramiye verilmedi. Peki çiftçi emeklilerine 5 bin TL emekli ikramiyesi yatacak mı? Çiftçi Kayıt Sistemi nedir? ÇKS izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylı bilgiler...

13:17 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çiftçi kayıt sistemi

Çiftçi kayıt sistemi

Çiftçilere 5000 TL
verilecek mi, sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesi kasım ayında yatırıldı. 2 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılacağı ifade edilmişti.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi?

5 bin TL
ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye vatandaşlar için de ek düzenleme yapılması talimatı vermişti. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

SGK VE BAĞKUR ödemeleri yapıldı

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.

ÇKS İzin Belgesi Nedir?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Çiftçi Kayıt Belgesi almak için iki şekilde başvuru yapılabilir. Başvuru yollarından ilki e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru formu doldurmak, ikinci yol ise internetten Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Formu doldurarak İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim etmek şeklindedir.

Çiftçi Kayıt Sistemine İlk Kayıt Nasıl Yapılır?

Çiftçi sistemine ilk kayıt 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar:
Arazi sahibinin başvurusu,
Arazi kiralayan kişinin başvurusu
Arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olan kişilerin başvurusudur.

Arazi Sahibinin Başvurusu:

Arazi sahibi kişi kimlik bilgilerini beyan ederek tapu fotokopisini çeker, çektirdiği tapu fotokopisi ile Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne giderek “aslına uygundur” kaşesi bastırır. Ardından C formu edinip gerekli bilgileri yazdıktan sonra muhtara teslim eder.

Arazi Kiralayan Kişinin Başvurusu:

Arazi kiralayan kişilerin ÇKS başvurusu yapabilmeleri için öncelikle kira sözleşmesi kaydı olması gerekir. Eğer arazinin büyüklüğü 100 dekarının üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi yaptırmaları lazımdır. Arazi 100 dekarın altında ise de muhtardan kira sözleşmesi yaptırılmış olması gerekir. Onaylı kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi alınarak üzerine kaşe basılıp C belgesi doldurulur. Ardından muhtara veya Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilir.

Çiftçi Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler

ÇKS’ye ilk kez kayıt olanlardani istenen belgeler;

Çiftçi kayıt formu

Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi

T.C. kimlik numarasını gösterir bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi

Çiftçi belgesi örneği

Tarla, bağ, bahçe vasıflı mülk ya da kira tapusu fotokopisi

Ekili alanların muhtar tarafından onaylı formu (C formu)

Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı

Var ise başvuru sahibinin vergi numarasını gösteren belge

Kendi arazisi üzerinde tarım yapıyorsa kişinin kimlik fotokopisi, başkasının arazisi ise arsa sahibinin kimlik fotokopisi

Kullanılan arazi her kimin üzerine ise o araziye ait tapu kadastrodan alınacak tapu kayıt örneği

Döner sermaye yardım belgesi

Taahhütname

Daha önce kaydı olanlardan istenen belgeler;

Çiftçi kayıt formu,

Çiftçi kayıt sistemi başvuru dilekçesi

Çiftçi belgesi örneği,

Daha önceki dönemlerde beyan edilen hisselerde değişiklik olmuşsa bunu gösterir onaylı tapu fotokopileri

Çiftçilik Belgesi Ücreti 2023 Ne Kadar?

Çiftçilik belgesi başvurularında 2023 yılında alınacak ücret arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 TL arasında değişiyor. ÇKS başvurusunu yaparken ödenecek bu ücretler, beyan edilmesi halinde peşin alınmayarak verilecek tarımsal destek ödemesinden tahsil edilecektir.



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