Çiftçi kayıt sistemi
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olanlara 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi?
SGK VE BAĞKUR ödemeleri yapıldı
SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.
ÇKS İzin Belgesi Nedir?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.
Çiftçi İzin Belgesi Nasıl Alınır?
Çiftçi Kayıt Belgesi almak için iki şekilde başvuru yapılabilir. Başvuru yollarından ilki e-Devlet sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru formu doldurmak, ikinci yol ise internetten Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Formu doldurarak İlçe Tarım Müdürlüklerine elden teslim etmek şeklindedir.
Çiftçi Kayıt Sistemine İlk Kayıt Nasıl Yapılır?
Arazi Sahibinin Başvurusu:
Arazi sahibi kişi kimlik bilgilerini beyan ederek tapu fotokopisini çeker, çektirdiği tapu fotokopisi ile Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne giderek “aslına uygundur” kaşesi bastırır. Ardından C formu edinip gerekli bilgileri yazdıktan sonra muhtara teslim eder.
Arazi Kiralayan Kişinin Başvurusu:
Arazi kiralayan kişilerin ÇKS başvurusu yapabilmeleri için öncelikle kira sözleşmesi kaydı olması gerekir. Eğer arazinin büyüklüğü 100 dekarının üzerinde ise noter onaylı kira sözleşmesi yaptırmaları lazımdır. Arazi 100 dekarın altında ise de muhtardan kira sözleşmesi yaptırılmış olması gerekir. Onaylı kira sözleşmesi ile birlikte tapu fotokopisi alınarak üzerine kaşe basılıp C belgesi doldurulur. Ardından muhtara veya Tarım İl Müdürlüklerine teslim edilir.
Çiftçi Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler
ÇKS’ye ilk kez kayıt olanlardani istenen belgeler;
Çiftçi kayıt formu
Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi imza sirküleri ve yetki belgesi
T.C. kimlik numarasını gösterir bir şekilde nüfus cüzdanı fotokopisi
Çiftçi belgesi örneği
Tarla, bağ, bahçe vasıflı mülk ya da kira tapusu fotokopisi
Ekili alanların muhtar tarafından onaylı formu (C formu)
Tarım yapılan alan kira ise kira kontratı
Var ise başvuru sahibinin vergi numarasını gösteren belge
Kendi arazisi üzerinde tarım yapıyorsa kişinin kimlik fotokopisi, başkasının arazisi ise arsa sahibinin kimlik fotokopisi
Kullanılan arazi her kimin üzerine ise o araziye ait tapu kadastrodan alınacak tapu kayıt örneği
Döner sermaye yardım belgesi
Taahhütname
Çiftçi kayıt formu,
Çiftçi kayıt sistemi başvuru dilekçesi
Çiftçi belgesi örneği,
Daha önceki dönemlerde beyan edilen hisselerde değişiklik olmuşsa bunu gösterir onaylı tapu fotokopileri
Çiftçilik Belgesi Ücreti 2023 Ne Kadar?
Çiftçilik belgesi başvurularında 2023 yılında alınacak ücret arazi büyüklüklerine göre 9 ile 39 TL arasında değişiyor. ÇKS başvurusunu yaparken ödenecek bu ücretler, beyan edilmesi halinde peşin alınmayarak verilecek tarımsal destek ödemesinden tahsil edilecektir.