Çiftçilere 5000 TL

verilecek mi, sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesi kasım ayında yatırıldı. 2 Kasım 2023 tarih ve 32352 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7464 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 98 inci madde ile 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılanlara *bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00 TL ödeme* yapılacağı ifade edilmişti.