Cleveland Cavaliers 107-90 New York Knicks Maç Özeti
NBA’de play-off heyecanı 3 maçla devam etti. Doğu Konferansı’nda play-off’lara 4. sıradan giren Cleveland Cavaliers, 5. sıradan play-off bileti alan New York Knicks’i evinde 107-90’lık skorla yenerek seride eşitliği yakaladı.
CLEVELAND CAVALİERS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ
CLEVELAND CAVALİERS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ
3. MAÇ NE ZAMAN?
3. MAÇ NE ZAMAN?
Serinin 3. maçı, 21 Nisan’da New York Knicks’in ev sahipliğinde oynanacak.
#Cleveland Cavaliers
#New York Knicks
#NBA
#Cedi Osman
#Donovan Mitchell
1 saat önce