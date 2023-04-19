NBA Batı Konferansı play-off karşılaşmasında Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers’ı 123-109’luk skorla yenerek seride durumu 1-1 yaptı. Suns’ta Devin Booker 38 sayı ve 9 asist, Kevin Durant 25 sayı ve 6 ribaund, Torrey Craig 17 sayı ve 3 ribaund ve Chris Paul da 16 sayı, 8 asistle karşılaşmayı tamamladı. Clippers’ta ise Kahwi Leonard 31 sayı ve 8 ribaund, Russell Westbrook 28 sayı ve 5 asist, Eric Gordon da 12 sayı ve 2 ribaund ile mücadele etti. Phoenix Suns - Los Angeles Clippers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.