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Cedi Osman'lı Cleveland, Knicks’i yenerek seride durumu eşitledi

NBA Doğu Konferansı play-off turu ikinci maçında Cleveland Cavaliers, evinde New York Knicks’i 107-90’lık skorla yenerek seride durumu 1-1’e getirdi. Cleveland’da milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmayı 5 sayı, 6 asist ve 1 blokla tamamladı. Darius Garland 32 sayı ve 7 asist, Caris LeVert 24 sayı ve 4 ribaund, Donovan Mitchell de 17 sayı ve 13 asist ile galibiyette önemli pay sahibi oldu. Cleveland Cavaliers - New York Knicks maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

12:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cleveland Cavaliers 107-90 New York Knicks Maç Özeti

Cleveland Cavaliers 107-90 New York Knicks Maç Özeti

NBA’de play-off heyecanı 3 maçla devam etti. Doğu Konferansı’nda play-off’lara 4. sıradan giren Cleveland Cavaliers, 5. sıradan play-off bileti alan New York Knicks’i evinde 107-90’lık skorla yenerek seride eşitliği yakaladı.

CLEVELAND CAVALİERS - NEW YORK KNİCKS MAÇ ÖZETİ


3. MAÇ NE ZAMAN?

Serinin 3. maçı, 21 Nisan’da New York Knicks’in ev sahipliğinde oynanacak.



#Cleveland Cavaliers
#New York Knicks
#NBA
#Cedi Osman
#Donovan Mitchell
1 saat önce
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