Boston Celtics 119-106 Atlanta Hawks Maç Özeti
NBA’de Boston Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 119-106’lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. Ev sahibi ekipte Derrick White 26 sayı ve 7 ribaund, Jaylen Brown 18 sayı ve 3 ribaund, Marcus Smart da 14 sayı ve 6 asist ile katkı verdi.
BOSTON CELTİCS - ATLANTA HAWKS MAÇ ÖZETİ
BOSTON CELTİCS - ATLANTA HAWKS MAÇ ÖZETİ
3. MAÇ NE ZAMAN?
3. MAÇ NE ZAMAN?
Serinin 3. maçı, 21 Nisan’da Atlanta’nın sahasında yapılacak.
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1 saat önce