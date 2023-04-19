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Boston, Atlanta karşısında seride 2-0 öne geçti

NBA Doğu Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde ilk maçı kazanan Boston Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 119-106’lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. Boston’da Jayson Tatum 29 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle double-double yaparak takımını galibiyete taşıdı. Tatum, Paul Pierce’ın ardından Celtics tarihinde 25+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asist ve 5 üçlük atan ikinci oyuncu oldu. Boston Celtics - Atlanta Hawks maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

12:05 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Boston Celtics 119-106 Atlanta Hawks Maç Özeti

Boston Celtics 119-106 Atlanta Hawks Maç Özeti

NBA’de Boston Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 119-106’lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi. Ev sahibi ekipte Derrick White 26 sayı ve 7 ribaund, Jaylen Brown 18 sayı ve 3 ribaund, Marcus Smart da 14 sayı ve 6 asist ile katkı verdi.

BOSTON CELTİCS - ATLANTA HAWKS MAÇ ÖZETİ


3. MAÇ NE ZAMAN?

Serinin 3. maçı, 21 Nisan’da Atlanta’nın sahasında yapılacak.




#Boston Celtics
#Atlanta Hawks
#NBA
#Tatum
#Paul Pierce
1 saat önce
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