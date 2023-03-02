Çocuklarda ilaç kullanımı, özellikle antibiyotik kullanımı, oldukça sınırlı olmalı ve hekim önerisi dışında çocuklara ilaç verilmemelidir. Her diş ağrısında antibiyotik kullanılmamalıdır. Şiddetli zonklayan tarzda var olan diş ağrısının yanında, lenf tutulumu, ateş, diş etinde şişlik, diş etinde kızarıklık olması dişten kaynaklanan bir enfeksiyon olduğunu gösterir ve ancak gerçek bir enfeksiyon varlığında hekimin reçete ettiği antibiyotik, hekimin önerileri doğrultusunda kullanılmalıdır.

ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK HANGİ DURUMLARDA KULLNILIR?

Hastalıklar virüsler ve bakteriler olmak üzere iki tür mikroptan oluşur. Gribal enfeksiyonlar, suçiçeği, kızamık, kabakulak gibi hastalıklar virüs mikrobundan oluşan viral enfeksiyonlardır ve antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Ancak orta kulak enfeksiyonu, zatürre, alerjik olmayan bronşitler, enfeksiyöz ishaller, ve bazı boğaz enfeksiyonları gibi bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmak gerekir. Gribal enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımına gerek yoktur.

ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİĞE NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Özellikle çocuklarda antibiyotik kullanırken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralların en önemlisi antibiyotiğin kullanım süresinde ebeveynlerin mutlaka doktorun önerisine uygun hareket etmesidir. Antibiyotik verilen çocuğun ailesine, ilacın dozu, verilme sıklığı, aç-tok olarak kullanılması ve görülebilecek yan etkiler açısından bilgi verme işi de doktorun en önemli görevidir. Antibiyotik kullanımının süresi de antibiyotiğin çeşidine ve hastalığa bağlı olarak değişir. Bu durumda doktorun önerdiği süreden önce bırakılmamalıdır. Çocuğun iyileşmesi sonrası tedavi tamamlanmadan antibiyotiğin bırakılması halinde hastalık tekrarlar ve bakterilerin direnç kazanmasına neden olabilir.

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Aileler çocukları hastalandığında antibiyotik kullanma kararını doktora bırakmalı.

Antibiyotik ateş düşürücü/ağrı kesici olarak kullanılmamalı.

Doktora antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı davranılmamalı.

Doktora danışmadan eczaneden antibiyotik alıp kullanılmamalı.

Doktor, ailenin beklentisi üzerine antibiyotik yazmamalı, aileye ilacın yan etkilerini anlatmalı.

Bebekleri enfeksiyondan koruyan en doğal antibiyotiğin anne sütü olduğu unutulmamalıdır.







