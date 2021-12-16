Özgün Çocuklu AGİ Ne Kadar Oldu? 2022 1,2,3,4,5 Eşi Çalışan, Eşi Çalışmayan AGİ Kaç Lira?
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Çocuklu AGİ Ne Kadar Oldu? 2022 1,2,3,4,5 Eşi Çalışan, Eşi Çalışmayan AGİ Kaç Lira?

Asgari ücrette 2022 yılı rakamı belli oldu. Asgari ücret net 4253 TL olarak açıklandı. Asgari ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi rakamları da netleşti. Buna göre çocuklu olan çalışanlar çocuk sayısına göre AGİ ücreti alacaklar. Peki, Evli eşi çalışan ve çalışmayan AGİ ne kadar? Çocuklu AGİ ne kadar? 1 çocuklu çalışan için AGİ, 2 çocuklu çalışan AGİ, 3 çocuklu çalışan AGİ, 4 çocuklu çalışan AGİ ne kadar? İşte 2022 çocuklu çalışanlar için AGİ tablosu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklu AGİ Ne Kadar Oldu? 2022 1,2,3,4,5 Eşi Çalışan, Eşi Çalışmayan AGİ Kaç Lira?
Özgün

2022 net asgari ücret rakamı 4253 TL olarak açıklandı. 4253 TL AGİ hariç net asgari ücret rakamıdır. Net asgari ücrete AGİ eklenerek çalışanların maaşlarında farklılık olacaktır. AGİ ücretleri bekar, evli, çocuksuz ve çocuk sayısına göre değişmektedir. Pekii Çocuklu AGİ ne kadardır? 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ ne kadar?

ÇOCUKLU AGİ 2022 NE KADAR?

AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL. İşte 2022 evli eşi çalışan ve eşi çalışmayan çocuklu AGİ miktarları:

1 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR OLDU?

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

2 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL. Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 T.

3 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL. Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL.

4 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL. Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL.

5 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL. Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL.

Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?
EKONOMİ
Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


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