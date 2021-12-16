Çocuklu AGİ Ne Kadar Oldu? 2022 1,2,3,4,5 Eşi Çalışan, Eşi Çalışmayan AGİ Kaç Lira?

2022 net asgari ücret rakamı 4253 TL olarak açıklandı. 4253 TL AGİ hariç net asgari ücret rakamıdır. Net asgari ücrete AGİ eklenerek çalışanların maaşlarında farklılık olacaktır. AGİ ücretleri bekar, evli, çocuksuz ve çocuk sayısına göre değişmektedir. Pekii Çocuklu AGİ ne kadardır? 1,2,3,4,5 çocuklu AGİ ne kadar?

ÇOCUKLU AGİ 2022 NE KADAR?

AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL. İşte 2022 evli eşi çalışan ve eşi çalışmayan çocuklu AGİ miktarları:

1 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR OLDU?

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

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2 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL. Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 T.

3 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL. Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL.

4 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL. Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL.

5 ÇOCUKLU AGİ NE KADAR?

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL. Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL.

EKONOMİ Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?

AGİ NEDİR? (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ)

Asgari geçim indirimi anlamına gelen AGİ işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. AGİ, kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

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